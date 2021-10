Gruseliger Bastelspaß: Halloween-Aktion im BMW Junior Museum

Das BMW Museum lädt an Halloween zu einem Sonderprogramm für Familien ein.

Kinder und Jugendliche können dabei dekorative und nützliche Halloween-Accessoires gestalten.

Das Angebot ist für Kreative ab fünf Jahren empfohlen.

Es ist der Tag der Hexen, Geister und Vampire: Halloween. Neben gruseligen Kostümen darf natürlich auch die passende Dekoration nicht fehlen. Genau dafür bietet das BMW Museum am Sonntag, 31. Oktober 2021, ein schaurig schönes Sonderprogramm für Familien an: Diese können an einer großen Bastelstation auf dem BMW Platz dekorative und nützliche Accessoires für den Abend gestalten, wie beispielsweise eine Gespenstergirlande oder eine Fledermaustasche. Angeleitet werden sie dabei vom pädagogisch geschulten Personal des BMW Junior Museum.

Das Bastelprogramm wird für Familien mit Kindern ab fünf Jahren angeboten. Alle Programmpunkte finden unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln statt.

Alle Details im Überblick:

Was: Halloween-Sonderprogramm für Familien

Wann: 31. Oktober 2021 von 10 – 18 Uhr

Wer: Familien mit Kindern ab 5 Jahren

Kosten: Familienticket: 24 Euro

Wo: BMW Platz im BMW Museum

Anmeldung: www.ticket.bmw-welt.com