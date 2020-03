Guide Michelin zeichnet Christian Jürgens und das Restaurant Überfahrt erneut mit drei Sternen aus

Christian Jürgens und sein Team des Restaurant Überfahrt lassen wieder die Korken knallen: Der Guide Michelin 2020 vergibt erneut die Höchstwertung von drei Sternen an das Restaurant Überfahrt im Althoff Seehotel Überfahrt. Diese leuchten bereits seit 2013 über dem Restaurant und weisen den Weg für deutsche und internationale Gäste zur höchstbewerteten Gourmet-Adresse in Bayern.

Thomas H. Althoff, Gründer und Inhaber der Althoff Hotels, freut sich: „Christian Jürgens erbringt mit seinem Team immer wieder neue kulinarische Höchstleistungen voller Leidenschaft und Perfektion. Seine Küche schlägt mit großer Raffinesse und Leichtigkeit die Brücke zwischen gelebter Tradition und innovativer Kreativität. Diese erneute Auszeichnung mit der höchsten Wertung des Guide Michelin bestätigt einmal mehr, dass das Restaurant Überfahrt zu den besten Restaurants weltweit gehört. Ich danke dem Team der Überfahrt und besonders Christian Jürgens für ihren herausragenden Einsatz und die tägliche Höchstleistung.“

Aufgewachsen ist der 1968 in Unna geborene Christian Jürgens in Westfalen. Doch der Freistaat Bayern ist schon lange seine Wahlheimat und so machte er Station bei einigen der besten Köche der Republik – darunter Heinz Winkler und Eckart Witzigmann. Im Jahr 1998 erhielt er als Küchenchef bzw. Geschäftsführer des Restaurants Am Marstall in München den ersten Michelin-Stern. Der zweite Stern folgte 2001 während seiner Zeit im Restaurant Kastell auf Burg Wernberg in der Oberpfalz. 2008 wechselte Christian Jürgens in das Althoff Seehotel Überfahrt und wurde im Restaurant Überfahrt unter anderem mehrfach zum „Koch des Jahres“ gekürt: 2008 vom Magazin Der Feinschmecker, 2012 vom Diners Club Magazine und 2013 vom Gault&Millau. Christian Jürgens gehört mit seinen Auszeichnungen (drei Michelin Sterne, 19,5 Punkte Gault&Millau und weitere) zur nationalen und internationalen Kochelite. Seit 2013 ist Christian Jürgens der höchstbewertete Koch in Bayern und gehört zu den sieben besten Köchen der Bundesrepublik Deutschland.

Öffnungszeiten Restaurant Überfahrt: Mittwochs bis Sonntags ab 19:00 Uhr. Von Freitag bis Sonntag auch von 12:00 bis 13:00 Uhr. Reservierung telefonisch unter +49 80 22 669 2922 und per Mail unter info@seehotel-ueberfahrt.com. Mehr Informationen unter www.seehotel-ueberfahrt.com.