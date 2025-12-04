Gut gesichert zur Bescherung

Wie man Weihnachtbäume richtig transportiert / Gummiexpander für Ladungssicherung ungeeignet

n ganz Deutschland werden vielerorts wieder Weihnachtsbäume verkauft. Und in den meisten Fällen werden diese anschließend mit dem Auto nach Hause gefahren. Der ADAC erinnert deshalb an die richtige Ladungssicherung, damit der Baum bei einem Unfall nicht zu einem gefährlichen Geschoss wird. Grundsätzlich sollten sich Baum-Käufer schon im Vorfeld überlegen, ob sie diesen lieber im Kofferraum oder auf dem Dach nach Hause bringen möchten. Je nachdem braucht man unterschiedliches Material zur Ladungssicherung.

Wird der Baum im Auto transportiert, dann sollte er mit dem Stamm voraus über die umgeklappten Sitze in den Kofferraum geladen werden. Wichtig: Den Stamm nicht direkt an der Rückenlehne anstehen lassen – ein Holzbrett kann hier als Abstützung dienen, damit der Sitz keinen Schaden nimmt. Die Rückenlehne selbst kann allerdings nur geringe Kräfte aufnehmen, deshalb sollte der Baum zusätzlich mit mindestens einem Spanngurt im Fahrzeug befestigt werden. Dafür können die Verzurrösen im Kofferraum genutzt werden.

Auf dem Autodach ist ein Transport nur dann möglich, wenn ein passender Dachträger vorhanden ist. Auch hier wird der Baum mit dem Stamm voraus aufgeladen und dann mit mehreren Spanngurten festgezurrt. Mindestens ein Gurt sollte dabei den Stamm umschlingen. In beiden Fällen – also im Kofferraum und auf dem Autodach – gilt: Expander aus Gummi sind nicht für die Ladungssicherung eines Weihnachtsbaums geeignet. ADAC Tests haben gezeigt, dass diese einfach abreißen und der Baum unkontrolliert durch die Gegend fliegen kann. Wenn ein Baum mehr als einen Meter über das Heck des Autos hinausragt, muss er, wie jede andere Ladung auch, mit einer roten Fahne gekennzeichnet werden, bei Dunkelheit mit einer roten Lampe.

Die richtige Sicherung bringt nicht nur Sicherheit, sondern schont auch den Geldbeutel: Falsche oder fehlende Ladungssicherung wird mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg bestraft, unabhängig davon, ob ein Unfall passiert ist, oder nicht.