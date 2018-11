GUTE STUBE Erzählfestival 8. – 11. November 2018 in München

Schon zum dritten Mal findet in München das GUTE STUBE Erzählfestival statt, bei dem die Kunst des freien mündlichen Erzählens im Mittelpunkt steht – mit altbewährten und neuen Geschichten, gekonnt gemischt. Herzstück des Festivals ist das Format „GUTE STUBE in guten Stuben“, bei dem Münchner Bürger*innen ihre Wohnzimmer für kleine, feine Vorstellungen mit acht renommierten, professionellen Erzähler*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz öffnen. Ein unvergesslicher Abend für alle, die sich gern etwas erzählen lassen.

Neu in diesem Jahr ist der Auftritt des GUTE STUBE Stubenkükens. Zum ersten Mal und als erstes Festival im deutschsprachigen Raum überhaupt hat das GUTE STUBE Erzählfestival nämlich in Kooperation mit dem Verband der Erzählerinnen und Erzähler (VEE) einen Nachwuchswettbewerb ins Leben gerufen. Aus den zahlreichen Bewerber*innen wurde von der Jury – bestehend aus Tea Kolbe (Regisseurin), Gudrun Lehmann-Scherf (Dipl. Psychologin und Psychoanalytikerin) und Katharina Ritter (Erzählerin) – Johanna Gerosch zum GUTE STUBE Stubenküken 2018 gewählt. Sie wird in allen Formaten des Festivals zu erleben sein.

Neu ist auch, dass das Festival nun vier statt drei Tage dauert. Zum „GUTE STUBE Auftakt“ am Donnerstag, 8. November, werden die Erzählerinnen und Macherinnen des Festivals, Gabi Altenbach und Ines Honsel, gemeinsam mit Johanna Gerosch, dem Stubenküken 2018, im ars musica auf der Bühne stehen. Ein fulminanter „Dreimäderl-Abend“ mit Geschichten, die Lieder sind, und Liedern, die Geschichten werden!

Am Freitag, 9. November, steht dann das „GUTE STUBE Wunschkonzert“ auf dem Programm. Die Zuschauer*innen dürfen sich hier Themen wünschen und die Erzähler*innen des Festivals schöpfen aus ihrem Geschichtenrepertoire. Spontan, witzig und überraschend! Groovig begleitet werden die Erzähler*innen dabei von der Münchner Express Brass Band.

Ein weiterer Höhepunkt folgt am Samstag, 10. November, mit dem Herzstück des Erzählfestivals: die „GUTE STUBE in guten Stuben“. Acht Erzählerinnen und Erzähler sind zu Gast in acht Münchner Wohnzimmern. Wie schon 2016 werden auch diesmal wieder in zwei guten Stuben Gebärdensprachdolmetscherinnen mit dabei sein.

Schon ein paar Stunden vorher können am Samstag alle ab 4 Jahre bei der StoryPerformance „Regentänzerinnen brauchen keine Regenjacke“ einen prickelnden Nachmittag mit den Festival-Macherinnen Gabi Altenbach und Ines Honsel erleben.

Zum Abschluss des Erzählfestivals am Sonntag, 11. November, gibt es dann noch eine Premiere: die „GUTE STUBE Frühstücksgesellschaft“. Alle ab sechs Jahre treffen sich zu einem gemütlichen Brunch und lauschen dabei unterhaltsamen Geschichten.

Begleitet wird das Festival von den GUTE STUBE Extras: -GUTE STUBE Unterwegs: Schon ab dem 20. Oktober und auch am Freitag, 9. November, sind professionelle Erzähler*innen zu Gast in Kitas und Schulen, um Geschichten zu erzählen. -GUTE STUBE Mundwerk: Gleich zwei Erzählworkshops finden am Freitag, 9. November, statt, jeweils 14–17 Uhr.

– Im Workshop „Cool – Geschichten erzählen!“ können Kinder von 8 bis 12 Jahre gemeinsam mit der Erzählerin Katharina Ritter spielerisch ausprobieren, Lieblingsgeschichten, gruselige Märchen oder Quatschgeschichten frei zu erzählen. Großer Spaß garantiert!

– Im Workshop „Erzähl mir was!“ können Erzieher*innen und Lehrer*innen, die das Geschichtenerzählen als Methode in ihrer Arbeit einsetzen möchten, sich von der Erzählerin Cordula Gerndt zum freien Erzählen inspirieren lassen.

Mitwirkende Erzähler*innen beim GUTE STUBE Erzählfestival: Gabi Altenbach, München Cordula Gerndt, München (Workshop-Leitung GUTE STUBE Mundwerk) Johanna Gerosch, Berlin (Stubenküken 2018) Ines Honsel, München Tormenta Jobarteh, München KAI, Salzburg / Österreich Minitheater Hannibal, Zürich / Schweiz Ragnhild A. Mørch, Berlin Katharina Ritter, München (Workshop-Leitung GUTE STUBE Mundwerk) Selma Scheele, Köln Jürg Steigmeier, Bad Zurzach / Schweiz Michl Zirk, Nürnberg.

RESERVIERUNG: karten@gute-stube-erzaehlfestival.de

ANMELDUNG, INFOS: info@gute-stube-erzaehlfestival.de

