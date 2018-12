Haare schneiden und dabei Gutes tun

Bereits seit 15 Jahren lädt die Meisterschule für das Friseurhandwerk am Ostbahnhof alljährlich in der Adventszeit zur Benefizaktion ein: Angehende Friseurmeisterinnen und Friseurmeister bieten für 25 Euro Schnitt und Styling an, der gesamte Erlös der Aktion wird an den Adventskalender der Süddeutschen Zeitung gespendet. Auf diese Weise sind über die Jahre hinweg bereits rund 50.000 Euro an Spendengeldern zusammen

gekommen.

Die diesjährige Aktion findet statt am Montag, 10. Dezember, von 8 bis 16 Uhr. Es ist keine Voranmeldung notwendig, jeder Mann und jede Frau kann einfach vorbeikommen in der Meisterschule am Ostbahnhof, Mühldorfstraße 6, Raum B 301 im 3. Stock. Auch Stadtschulrätin Beatrix Zurek wird sich ab 14 Uhr dem Können der Meisterschülerinnen und – schüler an vertrauen. Aus Zeitgründen sind Tönungen, Färben oder Strähnchen nicht

möglich.

Werbung / Anzeige

Für die derzeit 38 Schülerinnen und Schüler der Meisterschule ist die Benefizaktion eine willkommene Gelegenheit, ihr Können im direkten Kundenkontakt zu trainieren. Die Benefizaktion hat viele Stammkunden, die Friseurinnen und Friseure sind an diesem Tag stark gefordert und müssen Organisationstalent und Stressresistenz unter Beweis stellen.