Hacker-Pschorr gratuliert zu 20 Jahre „Der Pschorr“

Zwei Jahrzehnte Münchner Gastlichkeit, höchste Qualität in Küche und Service sowie erstklassiges Hacker-Pschorr Holzfassbier – „Der Pschorr“ am Viktualienmarkt feiert 20jähriges Bestehen. Vergangene Woche gratulierte die Hacker-Pschorr Brauerei herzlich der Wirtfamilie Lochbihler zu diesem Jubiläum.



„ ‚Der Pschorr‘ ist einer der Anlaufstellen in München geworden. Einheimische und Gäste aus aller Welt treffen hier aufeinander, um bayerische Schmankerl und traditionell aus dem Holzfass gezapftes Bier zu genießen. Mit Jürgen Lochbihler und seiner Frau Inka verbindet uns eine langjährige vertrauensvolle Partnerschaft. Wir gratulieren herzlich zum 20jährigen Jubiläum und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre“, so Thomas Drossé, Geschäftsführer Vertrieb der Paulaner Brauerei Gruppe. Zusammen mit Jörg Biebernick, CEO Paulaner Brauerei Gruppe, ließ er sich nicht nehmen, persönlich mit einer Jubiläumsurkunde zu gratulieren und gemeinsam auf zwei Jahrzehnte „Pschorr“ am Viktualienmarkt anzustoßen.

Auf dem ehemaligen Gelände der Freibank ist seit 2005 eine beeindruckende Erfolgsgeschichte entstanden. Heute zählt „Der Pschorr“ zu den etablierten Wirtshäusern der Stadt. Zahlreiche Auszeichnungen der Gastronomiebranche unterstreichen die hohe Qualität und die besondere Stellung des Hauses in der Münchner Wirtshauskultur.