Hadern: Sexuelle Belästigung – Tatverdächtiger festgenommen

Am Dienstag, 26.09.2023, gegen 18:15 Uhr, befand sich eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Guardinistraße als sie an einer Jugendgruppe vorbeiging. Aus dieser Gruppe löste sich ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München, ging auf die 17-Jährige zu und hielt sie fest. Nachdem sie sich befreien konnte und weiterging, lief ihr der 16-Jährige hinterher und fasste ihr ans Gesäß. Des Weiteren beleidigte er sie verbal mit sittlich abwertenden Worten.

Die 17-Jährige verständigte den Polizeinotruf. Eine umgehend anfahrende Streife konnte den 16-Jährigen im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Nach erfolgter Anzeigenerstattung und der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei.