Häufung von Einbruchsdiebstählen in Haar

Am Montag, 27.10.2025, zwischen 08:45 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zu drei vollendeten und einem versuchten Einbruchsdiebstahl aus Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. In allen Fällen wurden die Fenster und Terrassentüren angegangen.

In drei Fällen betrat der unbekannte Täter die Wohnungen und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Stehlgut. Es wurden Wertgegenstände, Schmuck und Bargeld entwendet.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

An den Tatorten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 53 geführt.

Der Täter kann in einem Fall wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 30 Jahre, 1,90m, mit Vollbart und Basecap

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karl-Hackl-Straße, Am Langhölzl und Gronsdorferstraßer (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.