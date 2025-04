Häufung von Einbrüchen in Kindergärten – Stadtgebiet München

Seit Dienstag, 18.03.2025, kam es zu einer Häufung von Einbrüchen in Kindergärten im Stadtgebiet München. Hierbei wurde gewaltsam in sechs Kindergärten eingebrochen. Die Taten ereigneten sich zwischen:

– Dienstag 18.03.25,16:45 Uhr – Mittwoch, 19.03.25, 06:45 Uhr Sendling

– Montag, 24.03.25, 18:30 Uhr – Dienstag, 25.03.25, 07:10 Uhr Ramersdorf

– Donnerstag, 27.03.25, 18:00 Uhr – Freitag, 28.03.25, 07:00 Uhr Fürstenried

– Freitag, 28.03.25, 17:30 Uhr – Samstag, 29.03.25, 09:15 Uhr Hadern

– Freitag, 28.03.25, 17:00 Uhr – Montag, 31.03.25, 06:30 Uhr Schwabing

– Sonntag, 30.03.25, 11:30 Uhr – Montag, 31.03.25, 07:15 Uhr Schwabing

Über Türen oder Fenster gelangten die bislang unbekannten Täter in die jeweilige Einrichtung. Anschließend wurde nach Wertgegenständen und Bargeld gesucht. Hierbei konnten insgesamt mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet werden. Außerdem entstanden in allen Fällen jeweils Sachschäden in Höhe von mindestens eintausend Euro.

Das Kommissariat 52 führt die weiteren Ermittlungen.