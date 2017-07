Haidhausen: 19-Jährige mit Messer bedroht und beraubt

Eine 19-jährige Schülerin wollte am Freitag, 07.07.2017, gegen 22.00 Uhr, ihren Freund in Haidhausen besuchen. Da sie sich im Stadtteil nicht auskannte, versuchte sie mit ihrem Navigationsprogramm auf ihrem Handy sich zu ihrem Freund zu navigieren.

In der Barnabasstraße bemerkte sie, wie ein Unbekannter an ihr vorbeiging. Plötzlich packte er sie am Oberarm und forderte Geld. Dabei bedrohte er sie mit einem Messer. Stark verängstigt händigte sie dem unbekannten Räuber ihr Bargeld aus, der damit zu Fuß in Richtung St.-Wolfgangs-Platz flüchtete.

Bei dem Raubüberfall wurde die 19-Jährige nicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, helle Haut, hellbraune Augenbrauen, sprach deutsch mit Akzent, roch stark nach Parfüm, bekleidet mit schwarzer Wollmütze (Strickmütze mit dünnem Strickmuster), dunklem (schwarzen) Dreieckstuch, schwarzer Lederjacke mit linker Brusttasche, dunkler Hose, schwarzen Lederhandschuhen (vermutlich Motorradhandschuhe).

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.