Halbjahresbericht 2024 für das Jobcenter München

Die Integration Geflüchteter ist und bleibt ein Fokusthema, auch über das Jahr 2024 hinaus. In München leben aktuell rund 31.000 Migrantinnen und Migranten, die auf Leistungen des Jobcenters München angewiesen sind. Davon sind knapp 13.000 Menschen als arbeitslos gemeldet, 57 Prozent von ihnen sind Frauen. Das geht aus dem Halbjahresbericht hervor, den das Jobcenter heute dem Sozialausschuss des Stadtrats vorgelegt hat. Die vorrangige Aufgabe des Jobcenters besteht deshalb darin, den Geflüchteten schnellstmöglich die Teilnahme an Integrationskursen zu ermöglichen und sie auf dem Weg in die Arbeit zu unterstützen, indem Arbeitgeber und Geflüchtete zusammengebracht werden.

Wolfgang Rappl, stellvertretender Geschäftsführer des Jobcenters München: „Besondere Bedeutung kommt abschlussorientierten Weiterbildungen zu, insbesondere für Menschen ohne Berufsabschluss. Gleichzeitig müssen bei vielen Menschen zunächst andere Herausforderungen angegangen werden, bevor eine Integration in den Arbeitsmarkt oder eine Qualifizierung möglich ist. In solchen Fällen sind umfangreiche Unterstützungsleistungen notwendig, die an die individuelle Lebenssituation und die Familien der Leistungsberechtigten anknüpfen. Steigende Kosten für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und allgemeine Teuerungen beanspruchen zusätzliche finanzielle Ressourcen. Eine effektive Umsetzung unserer Ziele, durch individuelle Förderung die Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern und Langzeitarbeitslosigkeit aktiv zu bekämpfen, erfordert daher eine adäquate finanzielle Ausstattung.“

Insgesamt sind derzeit in der Stadt München über 72.700 Menschen auf die Leistungen durch das Jobcenter angewiesen. Die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im August (aktuellster, revidierter Wert) liegt annähernd auf dem Niveau des Vormonats (-0,1%), ist aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,2% angestiegen. Im November 2024 waren 22.100 Arbeitslose im Rechtskreis SGB II in München gemeldet; dies entspricht einer Steigerung um 3,9% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Unter www.jobcenter-muenchen.de steht seit September 2024 ein Bürgergeld-Rechner zur Verfügung. Basierend auf den Angaben zu Kaltmiete und Heizkosten, der Kinderzahl sowie der Höhe des Einkommens liefert dieser Service einen Richtwert, ob ein Anspruch auf Bürgergeld bestehen könnte. Der Bürgergeld-Rechner berechnet dabei den Anspruch anhand der aktuellen Regel- und Mehrbedarfe.