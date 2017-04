Halbmarathon München am 29. April 2017 im Olympiapark München

München, 24. April – Am 29. April findet die 13. Auflage des Halbmarathon München – präsentiert von Milchland Bayern – im Olympiapark statt. Rund 1.500 Teilnehmer – sowohl ambitionierte Läufer als auch Freizeitsportler – sind bereits angemeldet.

Angeboten werden der Halbmarathon über 21,1 km sowie ein 10 km Lauf. Für Einsteiger gibt es einen 5 km „Fun Run“.

Beim 10 km Lauf gilt es, eine 5 km Runde im Olympiapark zweimal zu absolvieren, beim Halbmarathon werden 4 Runden und eine Schlußrunde über 1,1 km gelaufen.

Wieder dabei in diesem Jahr ist der Minimarathon, bei dem die Kleinsten 500 Meter absolvieren, die Größeren 1.600 Meter.

Die aktuelle Wettervorhersage kündigt gutes Laufwetter bei Temperaturen bis 10 Grad an; der Startschuss fällt um 10 Uhr vor dem Olympiastadion; hier befinden sich auch der Rundendurchlauf und das Ziel. Die Läuferinnen und Läufer erhalten im Ziel ein Finisher Shirt, die Kinder ein Überraschungsgeschenk. Für Verpflegung mit Obst und Kuchen ist gesorgt, zu Trinken gibt es isotonischen Durstlöscher und Erdinger Alkoholfrei. Neu in diesem Jahr sind Milchgetränke von Milchland Bayern.

Die Online Anmeldung ist noch heute (24. April) auf www.halbmarathon-muenchen.de möglich.

Die Nachmeldung für die Veranstaltung ist am 27. April im Kaufhaus Karstadt am Bahnhof (4. Stock, Sportabteilung) von 15-19 Uhr möglich, am 28. April von 15-19 Uhr im Olympiastadion (Ehrengastbereich). Am 29. April ist eine Nachmeldung ab 8 Uhr im Olympiastadion (Ehrengastbereich) möglich, solange Startunterlagen vorrätig sind.

Weitere Info: www.halbmarathon-muenchen.de