Halle 2 des AWM: Fahrräder zum halben Preis am 12. Oktober 2019

Heute am Samstag, den 12. Oktober 2019, bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) einen Sonderrabatt von satten 50% auf alle Fahrräder in der Halle 2, demGebrauchtwarenkaufhaus in der Peter-Anders-Straße 15 in 81245 München-Pasing.

Der Verkauf beginnt um 9 Uhr (Öffnungszeit der Halle 2) und geht, solange der Vorrat reicht.„Mit der Halle 2 vermeidet der AWM jedes Jahr rund 1.000 Tonnen Abfälle, weil so gute und nochbrauchbare Gegenstände wieder verwendet anstatt weggeworfen werden“, sagt Kristina Frank,Kommunalreferentin und Erste Werkleiterin des AWM. „Damit schonen wir nicht nur dieRessourcen unserer Umwelt, sondern bieten den Münchnerinnen und Münchnern auch eine tolleund günstige Einkaufsquelle! Als passionierte Radlerin freut es mich ganz besonders, dass wir mit dieser Aktion vielleicht ein paar Menschen mehr zum Umsatteln bewegen können“.Weitere Informationen finden Sie unter www.awm-muenchen.de/Halle2