Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) setzt seine Zero Waste Initiative mit dem Halle 2 Pop-up Container auf dem Viktualienmarkt fort. An sechs Terminen haben die Münchner*innen die Möglichkeit, gebrauchte Gegenstände abzugeben und Secondhand-Waren zu erwerben. Zur Eröffnung heute ist die neue Kommunalreferentin Jacqueline Charlier in ihrer Doppelrolle als 1. Werkleiterin des AWM sowie 1. Werkleiterin der Märkte München anwesend. Nachdem ein Halle 2 Pop-up Store vor zwei Jahren auf dem Viktualienmarkt bereits erfolgreich getestet wurde, ist diese Maßnahme nun ein weiterer Schritt, um den Münchner*innen die Halle 2 und die Zero Waste Ziele erneut im Zentrum der Stadt näher zu bringen. So wird ein bürgernahes Angebot zur Abgabe und zum Erwerb gut erhaltener Gebrauchtwaren geschaffen.

Die Halle 2, das Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt, mit seinem Sitz in Pasing und einem Pop-Up-Store in Schwabing, bietet gut erhaltene Secondhandwaren und exklusive Einzelstücke an, die auf den Wertstoffhöfen vor dem Wegwerfen gerettet oder über die Direktannahme an den Verkaufsstellen der Halle 2 zur Wiederverwendung gebracht wurden. Der Halle 2 Pop-up-Container auf dem Viktualienmarkt bietet eine kleine Auswahl des vielfältigen Sortiments der Halle 2 zum Verkauf. Bürger*innen haben zusätzlich die Möglichkeit, gut erhaltene und hygienisch einwandfreie Gegenstände abzugeben; zum Beispiel Geschirr und Haushaltsgegenstände, Kleinmöbel, Dekoartikel, Werkzeuge, Spielzeug und funktionsfähige Elektrogeräte (keine Kleidung) und vieles mehr.

Jacqueline Charlier, 1. Werkleiterin des AWM sowie der Märkte München: „Mit dem Halle 2 Pop-up-Container bringen wir mehr Zero Waste in die Innenstadt. Der Viktualienmarkt schafft den idealen Standort, um ein leicht zugängliches Angebot für Nachhaltigkeit im Alltag zu fördern. Diese Initiative unterstützt nicht nur die Ressourcenschonung, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl in unseren Quartieren.“

Der Halle 2 Pop-up-Container ist auf dem Viktualienmarkt in der Westenriederstraße 1 (Ecke Frauenstraße) zu finden und an den nachfolgenden Terminen freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet: 23. und 24. August, 20. und 21. September sowie 18. und 19. Oktober. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt, aktuelle Informationen sind auf der Website awm-muenchen.de/halle2 sowie auf dem Instagram Kanal @halle2_muenchen zu finden.