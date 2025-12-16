Hallo 2026! Mit Tollwood ins neue Jahr tanzen

Die große Tollwood Silvesterparty mit dem Club Harry Klein auf Tollwood – mit bester Live-Musik, Bio-Food und bunten Performances auf der Theresienwiese – Tickets jetzt sichern!

Wenn Live-Beats durch die Zelte hallen, Lichter im Nachthimmel tanzen und der Duft internationaler Bio-Küche die Nacht erfüllt, dann feiert München auf dem Tollwood Winterfestival den wohl schönsten Jahreswechsel der Stadt. Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, verwandelt sich das Tollwood Festivalgelände auf der Theresienwiese ab 19 Uhr in eine funkelnde Party mit bester LiveMusik, DJs, kulinarischen Genüssen, Kunst und dem traditionellen Mitternachtswalzer. Neu in diesem Jahr: Der Club Harry Klein zieht ins große Mercato-Zelt und begeistert mit elektronischen Beats und spektakulären Visuals von DJ KAROTTE und VJ Proximal. Und das Lipsync Battle des Kollektivs LOVERS MUNICH mit den besten Drag*Artists und Performing*Artists der Stadt sorgt für glitzernde Unterhaltung. Die schillernde Drag-Queen Pinay Colada moderiert den Wettbewerb.

Und das Beste: Auf Tollwood tanzt man wetterfest ins neue Jahr.

Fünf Areas, Partystimmung pur

Auf fünf Areas, vier davon indoor, feiern Besucher*innen unter freiem Himmel und unter Zeltdächern. Im Bazar sorgen Acts wie Falschgeld, Jamaram meets Jahcoustix, The Magic Mumble Jumble sowie DJ Pascha mit Indie, Pop, Folk und mehr für ausgelassene Stimmung. Und Handleser und Tarotkartenleger Robert Alcazane offenbart, was das neue Jahr bereithält.

Das Matthias Heiligensetzer Trio rockt mit seiner „The Piano-Rock-A-Boogie Show“ den Hexenkessel; und Club27plus bringt pure Tanzfreude ins Zelt. Nostalgie trifft auf Neujahrseuphorie, wenn DJ Dirk Wagner Hits aus sieben Jahrzehnten auflegt.

Um sich für die große Party zu stärken, lädt die Food-Plaza mit internationaler Bio-Gastronomie ein. Und auf dem Außengelände schaffen Kunstinstallationen und Stelzenkunst des Duos Hochformat eine magische Atmosphäre. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, tanzt das gesamte Festivalgelände traditionell mit dem Mitternachtswalzer ins neue Jahr 2026.

Karten gibt es für 38,50 Euro (ermäßigt für 33 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos unter www.tollwood.de.

Social Tickets gibt es ohne Nachweis für 19 Euro. Neu ist in diesem Winter, dass Besucher*innen einen freiwilligen ClimateFair-Beitrag von drei Euro je Ticket leisten können, mit dem Klimafolgekosten ausgeglichen werden.

ClimateFair-Beitrag Das Tollwood Winterfestival versteht sich nicht nur als Kulturereignis, sondern auch als Plattform für Nachhaltigkeit. Mit dem freiwilligen ClimateFair-Beitrag von drei Euro beim Ticketkauf setzt das Festival ein Zeichen für mehr Verantwortung. Dieser Beitrag macht die CO₂-Folgekosten der eigenen Veranstaltungsteilnahme sichtbar und fließt direkt in Projekte der Klimaschutz+ Stiftung e.V. und dem Klima-Bündnis e.V. im Rahmen der von diesen getragenen ClimateFair-Projekten.

Veranstaltung: Die große Tollwood Silvesterparty

Ort: Tollwood Winterfestival

Datum: 31. Dezember 2025 – 1. Januar 2026

Einlass und Beginn: 19 Uhr

Eintritt: ab 38,50 Euro, (ermäßigt 33 Euro) / Social Ticket 19 EUR

Climate-Fair-Beitrag: 3 Euro – freiwilliger Beitrag zu Climate-Fair-Projekt von Klimaschutz+ Stiftung e.V. und dem Klima-Bündnis e.V.

Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket.