Hallo, Welt! Eisbären-Baby öffnet die Augen

München, 28.12.2016. Vor etwas mehr als einem Monat hat Giovanna nach den Eisbären-Zwillingen Nela und Nobby ihr drittes, gesundes Jungtier geboren. Nun hat das kleine Eisbären-Baby zum ersten Mal seine Augen geöffnet.

Kurz bevor das Jahr 2016 zu Ende geht, gibt es nochmals Neuigkeiten aus der Mutter-Kind-Höhle im Tierpark Hellabrunn: Das Eisbären-Baby hat seine Augen geöffnet und entdeckt von nun an mit seinen kleinen schwarzen Knopfaugen die Welt. Nun ja, vorerst entdeckt das Kleine seine Mama Giovanna und die komfortable „3-Zimmer-Wohnung“, in der sie derzeit leben – schließlich muss das Jungtier erst einmal das Krabbeln lernen, um sich fortzubewegen.

„Es ist wirklich eine Freude, die Entwicklung unseres Eisbären-Babys auf den Videoaufzeichnungen mitverfolgen zu können. Giovanna verhält sich nach wie vor sehr routiniert und fürsorglich. Das Kleine wird Tag für Tag aktiver, kräftiger und größer – ein Beweis dafür, dass alles bestens läuft“, sagt Kuratorin und Biologin Beatrix Köhler.

Noch einige Wochen werden Giovanna und ihr Eisbären-Junges geschützt und ohne Kontakt zur Außenwelt in der Geburtshöhle verbringen. Ein vertrauter Tierpfleger besucht die beiden regelmäßig, um Giovanna einen kleinen Snack in Form von Melone oder Salat zu bringen. Dabei sieht er auch – durch ein Gitter – ob bei den beiden alles in Ordnung ist. Ansonsten nimmt Giovanna in den Wintermonaten, wie auch alle Eisbärenmütter in der Natur, lediglich Wasser zu sich. Dieses bekommt Giovanna aus einer automatischen Tränke.

Wichtiger Besucherhinweis: Giovanna und ihr Eisbären-Baby werden voraussichtlich Ende Februar zum ersten Mal auf der Außenanlage zu sehen sein.

Hintergrundinfos zu Eisbärin Giovanna:

Giovanna wurde am 28. November 2006 in Fasano in Italien geboren. Im Januar 2008 kam sie nach Hellabrunn. Die Zeit während des Umbaus der Hellabrunner Polarwelt in den Jahren 2009 und 2010 verbrachten Giovanna und Yoghi (geboren am 29.11.1999 im italienischen Pistoia) in Berlin. Dort war sie Knuts erste Spielgefährtin. Seit 2010 leben Yoghi und Giovanna als harmonisches Eisbärpaar gemeinsam in Hellabrunn. Yoghi deckte Giovanna im Frühjahr 2016. Bis Ende des Sommers entwickelte sich nach der sogenannten Keimruhe aus dem befruchteten Ei der Embryo und begann zu wachsen. Danach dauerte die Tragezeit nur noch etwa acht Wochen. Am 21. November um 15:06 Uhr kam Giovannas drittes Eisbären-Baby im Tierpark Hellabrunn zur Welt.