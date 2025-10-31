Halloween in München – Hinweise Ihrer Münchner Polizei

In der Nacht von Freitag, 31.10.2025, auf den Feiertag Allerheiligen am Samstag, 01.11.2025, findet wieder „Halloween“ statt. Hierbei ziehen ab Einbruch der Dunkelheit oft Gruppen von teilweise verkleideten jüngeren Personen los und nutzen die Nacht für Aktionen und Streiche. Insbesondere der Spruch „Süßes sonst gibt’s Saures“ findet bei entsprechenden Hausbesuchen vielfältig Verwendung.

Die Münchner Polizei weist darauf hin, dass beispielsweise das Bedrohen von Personen, das Anzünden von Müllcontainern, das Beschmieren von Hauswänden oder auch Verkehrsschildern keine harmlosen „Streiche“ darstellen, sondern Leib und Leben von Personen gefährden können bzw. das Eigentum von anderen schädigen.

Solange aber keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen werden und keine Gefahrensituationen entstehen, hat die Münchner Polizei natürlich keinerlei Einwände gegen entsprechendes Feiern.