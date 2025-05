Hamburger Fischmarkt gastiert erneut in München

Meerjungfrauen singen besser! – Schon gewusst? Eine echte Meerjungfrau erkannt man nicht zwangsläufig am Fischschwanz. Es gibt auch eine ganz besondere Spezies, die kommt aus dem hohen Norden und kann grandios singen, überlässt die Sache mit der schuppigen Hälfte aber lieber anderen. Arbeitsteilung sozusagen. Und so kommt der 26. Hamburger Fischmarkt vom 29. Mai bis 9. mit singenden Meerjungfrauen, die auf zwei Beinen fest im Leben stehen – und kleineren, Flossen tragenden Meeresbewohnern. Beide sind, Klabauterehrenwort, auf jeden Fall zum Anbeißen.

Eröffnet wird der 26. Hamburger Fischmarkt auf dem Wittelsbacherplatz am 29. Mai um 12 Uhr von Stadträtin Anja Berger.

Außerdem mit auf der Brücke: Dr. Gabriele Weishäupl, ehemalige Direktorin des Münchner Fremdenverkehrs- später Tourismusamtes und Wiesn Chefin, die seinerzeit den Fischmarkt in die bayerische Landeshauptstadt brachte, sowie Klaus Moritz, Vizepräsident des Landesverbandes Ambulantes Gewerbe und der Schausteller Hamburg e.V..

Am Wittelsbacherplatz · 29. Mai – 9. Juni 2025

Und natürlich die versprochene Meerjungfrau! Die heißt Nathalie Tineo und wird an Deck an Christi Himmelfahrt, 29. Mai, und am darauffolgenden Brückentag musikalisch so richtig einheizen. Vorurteile über „kühle Blonde aus dem Norden“ werden da direkt über Bord gespült. Aber nur die! Feine Scholle, herzhafter Flammlachs, knackige Fischbrötchen, leckere Fischsalate und edle Nordseekrabben liegen natürlich in Hülle und Fülle bereit, damit sich alle ganz nach Gusto den Geschmack nach Waterkant, Fernweh und hanseatischem Savoir Vivre auf der Zunge zergehen lassen können. Kühl ist nur das friesisch-herbe Jever, das im Glas gereicht wird und perfekt zu den maritimen Spezialitäten passt.

Was eine echte Meerjungfrau ist, die kommt natürlich nicht allein! Und so gibt Nathalie Tineo das musikalische Zepter am 31. Mai und 1. Juni an den Seebär Hannes Kröger weiter. Kleines Klabautergeheimnis: Der heißt mit bürgerlichem Namen Andreas Bentin und ist wahrscheinlich der beste Seemann, der jemals in Bayern geboren wurde.

Vom 3. Juni an sorgt Meerjungfrau Uta Carina bis zum Pfingstmontag mit unterschiedlichen Programmen für original nordischen Seegang. Zum Anschauen und Anfassen sind die Buddelschiffe, in deren geheimnisvolle Welt Käpt’n Oliver Binikowski am Pfingstsamstag- und Sonntag (7. und 8. Juni) spannende Einblicke gewährt.

Tag für Tag und Abend für Abend laden die Smutjes währenddessen dazu ein, sich die authentischen Genüsse aus den Fischmarkt-Kombüsen auf der Zunge zergehen zu lassen.

Und, wer weiß, es soll auch schon vorgekommen sein, dass der eine oder andere bei einem Fischmarktbesuch seine persönliche Meerjungfrau fürs Leben gefunden hat. Aber ob’s klappt, das weiß natürlich nur der Klabautermann – und der kann schweigen …

26. Hamburger Fischmarkt auf dem Wittelsbacherplatz

29. Mai bis 9. Juni 2025

geöffnet montags bis samstags von 10–22 Uhr,

sonntags von 11–22 Uhr