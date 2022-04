Handbuch zum Umgang mit Alltagsgewalt gegen Mädchen erschienen

Ein Mädchen geht in der Pause über den Hof, eine Gruppe Jungen beobachtet sie. Einer der Jungen ruft: „Ist das ein Kamelhaarpullover, den Du da anhast?“ Das Mädchen fragt: „Wieso?“.„Na, wegen der Höcker“ sagt er und zeigt auf ihre Brust.

War doch nur Spaß? Dieser Satz fällt häufig, wenn in der Schule Grenz- überschreitungen von Jungen* gegenüber Mädchen* geschehen. Aber worin genau besteht dieser Spaß? Wann hört der Spaß auf und wo beginnt übergriffiges Verhalten? Wer hat den Spaß und wer nicht? Und wer entscheidet eigentlich darüber?

Zum Umgang mit Grenzverletzungen und Alltagsgewalt gegen Mädchen in der Schule hat die Gleichstellungsstelle für Frauen in Kooperation mit dem Pädagogischen Institut des Referats für Bildung und Sport ein Handbuch entwickelt. Das Handbuch „War doch nur Spaß“ richtet sich insbesondere an Lehrer*innen. Es zeigt, was Lehrkräfte tun können, um Grenzüberschreitungen und Verletzungen zu erkennen, zu verstehen, diese geschlechterpädagogisch sichtbar zu machen und dagegen einzuschreiten, sie zu vermeiden oder ihnen vorzubeugen.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Ich freue mich über die große Unterstützung, die pädagogischen Fachkräften an die Hand gegeben wird. Denn durch die zunehmende Ganztagsbildung und die lange Zeit, die Kinder und Jugendliche in der Schule verbringen, erweitern sich auch der Auftrag und die Verantwortung der Lehr- und Betreuungskräfte. Wir brauchen eine Pädagogik, die geschlechtergerecht agiert und die immerwährend transportierten Stereotypen, Zuschreibungen und Rollenerwartungen unserer Gesellschaft über Bord wirft.“

Alltäglich erfahren Mädchen* und junge Frauen* vor, in und nach dem Unterricht, dass sie bedrängt, geärgert, verunglimpft, abgewertet, sexuell belästigt werden – nur aufgrund ihres Geschlechts. Die Machtverteilung in der Gesellschaft ist immer noch geschlechterhierarchisch geprägt und geht einher mit stereotypen Rollenerwartungen an Mädchen* und Jungen*. Durch die daraus entstehenden Dynamiken lernen Mädchen* die Formen von Unterordnung, Jungen* dagegen die Formen von Machtaus-übung wie von selbst.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München, Nicole Lassal: „Problem und Bedarf sind schon lange erkannt. Deshalb ist dieses Handbuch, das eine Vielzahl an pädagogischen Möglichkeiten zur präventiven Bearbeitung von Alltagsgewalt im schulischen Kontext bereithält, so wertvoll. Und – ganz wichtig – es ist keine Einzelmaßnahme, sondern, gerahmt mit vielen anderen Maßnahmen, Teil des 2. Aktionsplans der Landeshauptstadt München, Schwerpunkt geschlechtsspezifische Gewalt.“

Das Handbuch „War doch nur Spaß“ hält Informationen, Antworten und pädagogisches Unterrichtsmaterial bereit zu den Fragen, warum Geschlechterbilder und Rollenvorstellungen unmittelbar Auswirkungen darauf haben, wie Menschen miteinander umgehen und wie durchgängig geschlechterstereotype Verhaltensweisen gestützt und geprägt werden. Die Breite der Themen reicht dabei von Geschlechterrollen, Sprache, Körper und Schönheitsideale, digitale Welten, Mobbing bis hin zu sexualisierter Gewalt. Es bietet Methoden und Anregungen für den fokussierten Umgang in der Klasse mit dem Thema Gewalt gegen Mädchen* und junge Frauen* in der Schule. Der reichhaltige Methodenteil enthält Arbeitsblätter, Checklisten und Übungsvorschläge und stellt für viele Facetten dieses Themas die geeigneten Werkzeuge zur Bearbeitung mit der Klasse oder einzelnen Schüler*innengruppierungen vor.

Stadtschulrat Florian Kraus lobt die gelungene Kooperationsarbeit und plant: „Mit dem Handbuch „War doch nur Spaß“ – ob als kompakte Broschüre, als flexibler Ordner für die Vor-Ort-Arbeit oder in der digitalen Version – verfügen unsere Lehrkräfte und auch alle anderen pädagogischen Kräfte im schulischen Kontext ab sofort über ein hervorragendes Handwerkszeug. Wir verstetigen den pädagogischen Auftrag „Geschlechtergerechtigkeit“, indem wir zu diesem Handbuch künftig in einer dauerhaften Fortbildungsstruktur durch das Pädagogische Institut des Referats für Bildung und Sport schulen. Damit wird das erlangte Wissen für die weiterführenden städtischen Schulen und das gesamte Referat erhalten.“ Es gibt das Handbuch in zwei verschiedenen Print-Ausgaben: einmal als Broschüre und einmal als Ordner zur direkten oder projektbezogenen Vor-Ort-Nutzung für Lehrkräfte und pädagogisches Personal. Beide Versionen sind als pdf auf der Internetseite der Gleichstellungsstelle für Frauen eingestellt unter https://stadt.muenchen.de/infos/aktuellesder-gleichstellungsstelle.html.