Handgranate unter Porsche – Hintergründe bisher nicht bekannt

Am Dienstag, 01.04.2025, gegen 21:10 Uhr wurde der Polizeinotruf 110 von einem 37-Jährigen, der in München wohnhaft ist, verständigt, dass dieser an seinem Pkw, Porsche, eine Handgranate aufgefunden hatte. Daraufhin wurden polizeiliche Einsatzkräfte zum Ort geschickt. An der Einsatzstelle konnte diese Mitteilung bestätigt werden, was in der Folge entsprechende Absperrmaßnahmen nach sich zog. Eine technische Einheit der Polizei konnte schließlich die Handgranate sichern.

Die weiteren Ermittlungen in Bezug auf den Hintergrund der Tat wurden nun vorerst vom Kommissariat 11 übernommen.