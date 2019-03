«Handwerk & Design» auf der Internationalen Handwerksmesse 2019

Edel, individuell und handwerklich gefertigt: Auf der «Handwerk & Design» im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse dreht sich alles um besondere Schmuckstücke, maßgeschneiderte Mode, edle Taschen, Accessoires und einzigartige Einrichtungsstücke. Zu sehen sind sie in Halle B1 auf dem Messegelände München, die sich vom 13. bis 17. März 2019 in ein 10.000 Quadratmeter großes Atelier verwandelt.

Hochwertige Verarbeitung, edle Materialien und individuelle Gestaltung fernab des Mainstream: Kunsthandwerker und Kreative bieten auf der «Handwerk & Design» in Halle B1 erstklassige Werke und Produkte aus dem gestaltenden Handwerk. Dabei zeigen sie vielfach deren Entstehung, Be- und Verarbeitung in eigens aufgebauten Werkstätten auf dem Messegelände und stehen natürlich für persönliche Gespräche zur Verfügung. „Viele Besucher nutzen die «Handwerk & Design», um sich einen Überblick zu verschaffen, besondere Handwerker kennenzulernen und exklusive Produkte zu sehen und zu kaufen“, sagt Projektleiterin Cornelia Lutz. Oft sei es aber auch nur der erste Kontakt, denn viele besuchen später auch die Ateliers und Werkstätten selbst.

Ob stilvolle Abendgarderobe, hochwertige Trachten oder ein neues maßgeschneidertes Lieblingskleid, das Angebot im Bereich Mode auf der «Handwerk & Design» ist außergewöhnlich. Hier präsentieren Maßschneider und Designer ihre Kollektionen und erfüllen den Wunsch nach einem individuell gefertigten Unikat. Aus dem Herzen Bambergs nach München kommt Julia Schneider-Koch. Sie bietet eine große Bandbreite handgefertigter Hüte und Kopfbedeckungen als Einzelstück oder in geringer Auflage sowie hochwertige Schals und Accessoires. Urban und bequem ist die Mode von izMi.fashion aus Leipzig. Entworfen werden die Tops, Hoodies, Skirts und Jumpsuits von Designerin Martina Gottwald und dann in Eigenproduktion gefertigt. Für handwerkliche Tradition und Präzision stehen die Handschuhe aus Leder von Rico Wappler aus Sachsen, der auf Wunsch auch Unikate nach Maß fertigt. Und Tanja Hall aus Augsburg stellt ihre „Simple Dresses“ vor. Bis zu sieben Zipper sorgen bei ihren Kleidern für Verwandlungsmöglichkeiten und machen aus dem Businessdress binnen Sekunden ein Cocktailkleid für den Abend. Darüber hinaus finden auf der «Handwerk & Design»-Bühne täglich um 11 und 15 Uhr Modenschauen der Maßschneider und der Kürschner statt, die sich ebenfalls mit einem eigenen Stand präsentieren.

Stark vertreten ist auf der «Handwerk & Design» der Bereich Schmuck – nicht nur durch die Sonderschau SCHMUCK, zu der jedes Jahr zahlreiche internationale Gäste nach München reisen. In der gesamten Halle B1 präsentieren sich Schmuckgestalter, Gold- und Silberschmiede und zeigen ihre hochwertigen, handwerklich gefertigten Unikate aus unterschiedlichen Materialien und Verarbeitungsmethoden.

Natürlich bietet die Halle auch jede Menge außergewöhnliche Accessoires. Mehrfach ausgezeichnet zum Beispiel sind die Arbeiten von Michael von Stosch aus München. In seiner DingDsein-Werkstatt entwirft und fertigt er bemerkenswerte Einzelstücke und Kleinserien, vornehmlich aus Metall, von Bestecken bis zum ungewöhnlichen Kleiderbügel. Elegante und atmosphärische Beleuchtungselemente zeigt LumberLight aus Dresden. Verwendet werden dafür natürliche Rohstoffe wie Holz, dessen individuelle Maserung, die durch das Licht im Inneren kräftig hervortritt, den Lampen Einzigartigkeit verleiht und für eine wohnlich-warme Atmosphäre sorgt. Zum ersten Mal auf der «Handwerk & Design» präsentiert sich Kaspri aus Bremen mit wetterfesten Planentaschen. Neben nordischen Klassikern wie „Friesennerz“ präsentiert das Unternehmen auch Schultertaschen mit GPS Diebstahlschutz. Und die Damentaschen von C’LOU aus Herrenberg stehen durch wechselbare Cover für hohe Wandelbarkeit. Insgesamt präsentieren sich auf der «Handwerk & Design» über 250 Aussteller.

Besondere Anziehungspunkte in der Halle sind die Sonderschauen EXEMPLA mit ihren Live- Werkstätten und dem diesjährigen Thema „Textil – Stoff der Zukunft“, TALENTE, die Prototypen und kreative Ideen von jungen Designern und Handwerkern zeigt, MEISTER DER MODERNE, die Arbeiten von international renommierten zeitgenössischen Kunsthandwerkern und Künstlern präsentiert, und SCHMUCK, eine der weltweit bedeutendsten Ausstellungen zeitgenössischen Autorenschmucks. Am Stand des Bayerischen Kunstgewerbevereins (BKV) werden zudem Arbeiten der Preisträger und Finalisten des „BKV-Preises für Junges Kunsthandwerk“ vorgestellt. Die Preisverleihung findet am Samstag, 16. März, um 14 Uhr, auf der «Handwerk & Design»-Bühne statt.

Weitere Informationen unter www.ihm-handwerk-design.com.