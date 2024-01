HandyParken München: Jeder zweite Parkschein in München über App gelöst

Seit Herbst 2018 können Parkscheine in München auch digital über die App HandyParken München gelöst werden. Die Landeshauptstadt München hatte die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) damit beauftragt, eine digitale Alternative zum Parkscheinautomaten zu schaffen. Seitdem hat diese Alternative immer mehr Kunden überzeugt. Rund 700.000 User sind aktuell für HandyParken München registriert.

2023 war das bisher erfolgreichste Jahr für die App. In den vergangenen zwölf Monaten konnte der Marktanteil auf rund 50 Prozent gesteigert werden. Jeder zweite Parkschein in München wird mittlerweile digital über die App gekauft.

Auch die Bewertung in den einschlägigen App-Stores ist ein Beleg für die Zufriedenheit der Nutzer: Von 5 möglichen Sternen steht die App aktuell bei 4,9 (iOS) bzw. 4,7 (Android). Darüber hinaus hat das DISQ-Institut zusammen mit dem Nachrichtensender den Deutschen App-Award ausgelobt: HandyParken München schnitt im Vergleich zu ähnlichen Applikationen aus Deutschland am besten ab und landete auf Platz 1.

Ilkkan Karatas von den SWM ist für HandyParken München verantwortlich: „Wir freuen uns über die Auszeichnung und nehmen das als Ansporn, die App weiterzuentwickeln. Als erster Anbieter in Deutschland bringen wir ab Februar multimodale Mobilität in eine Park-App. Wer dann für sein Auto einen Parkschein löst, bekommt auf Wunsch auch Angebote für die weitere Wegekette angezeigt: ÖPNV, Mietrad oder E-Scooter.“

Zur Buchung des weiterführenden Angebots werden die Kunden dann in die App MVGO weitergeleitet, in der dank des M-Logins keine weiteren Registrierungen nötig sind. Im Laufe des Jahres ist auch die Anzeige von P+R-Anlagen sowie von Baustellen in der HandyParken-App geplant.