Happy Birthday Zeugnerhof – Der Kinder- und Jugendtreff Zeugnerhof wird 40 Jahre alt

Am Samstag, den 11. September 2021 wird in Berg am Laim gefeiert! Der Kinder- und Jugendtreff Zeugnerhof in der Josephsburgstraße wird 40 Jahre alt.

Das Programm für Kinder und Jugendliche beginnt ab 14 Uhr mit Kistenklettern, Polizeibus, Zaubershow und Bastelangeboten.

Ab 17:30 Uhr überbringt Stadträtin Lena Odell im Namen von Oberbürgermeister Dieter Reiter die Glückwünsche der Stadt, für den Kreisjugendring München-Stadt gratuliert Vorstandsmitglied Leander Gerl.

Ab 20 Uhr erwartet die Festgäste ein Kulturprogramm mit der Arosa Crew und Breakdance-Darbietungen. Das Fest endet ca. 22 Uhr.

Es gelten die am Tag der Veranstaltung aktuellen Infektionsschutz-Regeln.

Für den offiziellen Teil der Feier, der im Haus stattfindet, ist die Personenzahl beschränkt. Für den Außenbereich behalten wir uns Einlassbeschränkungen vor, wenn die Hygiene-Bestimmungen nicht mehr eingehalten werden können.

Über kurzfristige Programmänderungen informieren Sie sich bitte unter www.zeugnerhof.de.

Vom Bauernhof zur Jugendfreizeitstätte

Erste urkundliche Erwähnung fand der Zeugnerhof in einem Erbrechtsbrief von 1432. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er nicht mehr landwirtschaftlich genutzt, es kam zu unterschiedlichen Nutzungen und zum langsamen baulichen Verfall.

Ende der 70er Jahre folgten eine Sanierung und der Umbau zur Jugendfreizeitstätte. 1981 eröffnete schließlich der städtische Kinder- und Jugendtreff Zeugnerhof in Trägerschaft des Kreisjugendring München-Stadt (KJR).

In den 90er Jahren wurde der Zeugnerhof zum Mittelpunkt der HipHop-Szene. Jugendliche und junge Erwachsene, die Graffiti sprühten oder einen eigenen Musik- und Tanzstil kreierten (Rap und Breakdance), trafen sich hier mit anderen jungen Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt.

Zudem knüpfte der Kinder- und Jugendtreff Zeugnerhof bewusst an die Tradition des alten Bauernhofes an und etablierte sich schnell als Haus für produktive und kreative Tätigkeiten im Stadtteil.

In zwei großen Werkräumen und einer Schuster- und Lederwerkstatt entstand unter fachlicher Anleitung eine Fülle von Werken aus den unterschiedlichsten Materialien. Viele dieser Produktionen wurden in wechselnden Ausstellungen vor Ort und auf Stadtteilfesten gezeigt.

Angebote des Kinder- und Jugendtreff Zeugnerhof

Der heutige Kinder- und Jugendtreff Zeugnerhof bietet vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten. Dazu gehören u.a. ein Musikstudio, eine Ton- und Holz-werkstatt, eine Mal- und Bastelwerkstatt, ein PC-Raum und ein großes Sortiment an Spielen. Im Studio werden fast täglich Beats aufgenommen. Im Saal wird nachmittags Sport getrieben und am Abend Breakdance getanzt.

Durch digitale Bildungsangebote bleiben die Kinder und Jugendliche immer auf dem neuesten Stand und können auch durch Aktionen im Haus ihre Kompe-tenzen erweitern.

In das Hausgeschehen bringen sich die Kinder und Jugendlichen aktiv ein, beispielsweise durch die Planung und Gestaltung von Räumen, Aktivitäten und Anschaffungen.

In den Ferien gibt es wöchentliche Aktionen und Ausflüge, auch im Rahmen von Ferien Extra!.

Die meiste Zeit kommen die Kinder und Jugendlichen jedoch, um Freunde zu treffen, zu spielen, zu quatschen und zu relaxen. Dabei stehen pädagogische Fachkräfte als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sie unterstützen auch beim Übergang Schule – Beruf und bei allen Alltagsproblemen. Pädagogische Fachkräfte des Teams bieten zudem an der Mittelschule am Inzeller Weg Schulsozialarbeit, JADE und Jugendsozialarbeit an.