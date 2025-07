Harald Schmidt eröffnet Rudelsingen auf dem Tollwood Sommerfestival

Rudelsingen verbindet: am 7. Juli um 19 Uhr im Amphitheater auf Tollwood – den Auftakt gestaltet Harald Schmidt – pointiert, provokant, mit Haltung – Eintritt frei

Kabarettist Harald Schmidt, bekannt für seinen scharfsinnigen Humor und seine klaren Worte, eröffnet am 7. Juli um 19 Uhr das beliebte Rudelsingen auf dem Tollwood Sommerfestival. Damit setzt der Late-Night-Talker ein persönliches Statement zum diesjährigen Festivalmotto „Mut und Machen“: „Mut bedeutet für mich: einfach machen. Und Mut will ich beim Rudelsingen auf dem Tollwood Festival machen.“

Nach seinem Auftakt stimmt das Publikum im Amphitheater ein: Ob Pop-Hits oder rockige Refrains – hier singen alle gemeinsam, was Spaß macht und ins Ohr geht. Es braucht weder Notenkenntnis noch Bühnenerfahrung – nur Lust am Singen und am Miteinander. Gemeinsam mit Ulric Wurschy und Volker Becker an Keyboard und Gitarre, die musikalisch durch den Abend führen, entsteht ein Chor mit mutigem Karaoke. Einfach kommen. Mitsingen. Haltung zeigen. Der Eintritt zum Rudelsingen und auf das Festivalgelände ist frei.

Rudelsingen auf dem Tollwood Sommerfestival – Eintritt frei!

Ort: Amphitheater

Rudelsingen mit Harald Schmidt

Mo 7.7. 19 Uhr

Rudelsingen mit Pfarrer Rainer Maria Schießler

Mo 14.7. 19 Uhr

Bei Regen muss die Veranstaltung entfallen.