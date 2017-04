Harlaching: Erneuter Brand im Bereich einer Appartementwohnanlage für Flüchtlinge

München, 20.04.2017. Am Donnerstag, 20.04.2017, gegen 00.45 Uhr, bemerkte ein 26-jähriger Hausbewohner vor dem Wohnanwesen in der Reichenhaller Straße in Harlaching zwei brennende Kinderwägen, welche direkt vor der Eingangstür unter dem Vordach standen. Das Feuer konnte direkt von ihm gelöscht werden. Die verständigte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

Beide Kinderwägen brannten vollständig ab. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Das Gebäude wurde durch die Flammen nicht beschädigt, lediglich am Vordach entstand ein leichter Rußschaden.

Bereits am 15.03.2017 kam es im selben Anwesen zu einem ähnlich gelagerten Brand. Damals wurde ein im Treppenhaus abgestellter Kinderwagen inclusive Bettzeug in Brand gesetzt.

Das zuständige Kommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.