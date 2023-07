Harlaching: Specht in Nöten

Am Montagmorgen ist ein Specht beim Bau seiner Behausung in Nöten gekommen. Die Feuerwehr München konnte helfen und den unverletzten Vogel in die Freiheit entlassen.

Ein aufmerksamer Beobachter bemerkte in circa fünf Meter Höhe einer Hausfassade einen Specht. Scheinbar war er mit seinen Füßen in Plastik gefangen. Die mit Wärmeverbundstoffen isolierte Wand sollte wohl als neue Behausung dienen. Über die Notrufnummer 112 verständigte der Mann die Feuerwehr.

Das Team des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Feuerwehr nutzte zwei Steckleiterteile, um zu dem gefangenen Vogel aufzusteigen. Nach kurzer Zeit und optischer Begutachtung konnte der Specht die Flucht antreten.