Harlaching: Unbekannte tote Person aufgefunden – Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwoch, 30.06.2021, gegen 18:50 Uhr, fand eine Passantin am Isarhochufer auf

Höhe der Faistenbergerstraße eine leblose männliche Person, die etwa 4 Meter neben

dem Fußweg am Steilhang vor dortigen Bäumen lag.

Passanten begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen und der Rettungsdienst wurde

alarmiert. Die Reanimation wurde vom Rettungsdienst fortgeführt und noch vor Ort

erfolglos eingestellt.

Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die männliche Person auf dem Fußweg

wahrscheinlich gestürzt und dann die Böschung heruntergerutscht war. Bislang konnte

die Person nicht identifiziert werden.

Personenbeschreibung:

Männlich, ca. 45 – 55 Jahre alt, 80 – 100 kg schwer, 175 – 180 cm groß, braune, leicht

wellige, ca. 8 cm lange Haare, hohe Stirn, Geheimratsecken, nordeuropäisches

Aussehen, keine Tätowierungen; trug rotes T-Shirt und blaue Badeshorts mit Aufschrift

“Boarding“, weiß/silberne Adidas Sportschuhe mit hellblauen Streifen.

Die Münchner Polizei bittet um Hinweise:

Personen, die eine männliche Person mit der folgenden Beschreibung vermissen oder zur

Identifizierung mit wichtigen Informationen beitragen können, werden gebeten, sich mit

dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 12, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.