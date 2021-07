Harlaching: Unbekannte tote Person wurde identifiziert

Wie bereits berichtet, wurde am Mittwoch, 30.06.2021, eine leblose männliche Person in

Harlaching aufgefunden, die nicht mehr erfolgreich wiederbelebt werden konnte. Die

Person konnte nicht sofort identifiziert werden.

Am Freitag, 02.07.2021, meldete sich ein Mitteiler bei der Polizei und gab an, dass die

Personenbeschreibung auf einen Angehörigen passen würde, der seit dem Mittwoch,

30.06.2021, nicht mehr an seiner Wohnadresse gewesen sei.

Daraufhin konnte der Verstorbene, ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München, identifiziert

werden. Die zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion ergab, dass eine Erkrankung

todesursächlich war. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.