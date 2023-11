Harlachinger Frühchenstation leuchtet Lila: Heute ist Welt-Frühgeborenen-Tag

Hoffnung in Lila: Frühchenstation der München Klinik Harlaching leuchtet zum Welt-Frühgeborenen-Tag

Etwa jedes zehnte Baby kommt vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt – das sind in Deutschland jährlich rund 60.000 Kinder. Mediziner*innen sprechen dann von einer Frühgeburt. Die Babys sind bei der Geburt noch nicht fertig entwickelt und benötigen eine hochspezialisierte Versorgung. Auf diese Herausforderungen von Frühgeborenen und deren Eltern macht der internationale Welt-Frühgeborenen-Tag aufmerksam, der jedes Jahr am 17. November stattfindet. An diesem Tag erstrahlen weltweit Wahrzeichen, Gebäude und Kliniken unter dem Motto „Purple for Preemies“ in der Farbe Lila.

Neonatologie der München Klinik Harlaching erstrahlt in Lila

Auch die Kinderintensivstation (Frühchenstation) der München Klinik Harlaching hat sich dieses Jahr erneut am Aktionstag beteiligt – das Stationsteam lässt die Station, die Zimmer, die Inkubatoren und den Stützpunkt im November in der Farbe Lila erstrahlen. In der München Klinik Harlaching werden jährlich mehr als 2300 Kinder geboren, davon sind 300 Kinder Frühchen. 50 von ihnen wiegen bei der Geburt weniger als 1500 Gramm und benötigen eine intensivmedizinische Versorgung. 310 Gramm wog das kleinste Baby, das vom Team der Harlachinger Kinderintensivstation versorgt wurde. Zurzeit versorgen die Ärzt*innen und Pflegekräfte auf der Intensivstation sechs Frühgeborene, darunter Drillinge.

In Inkubatoren, so heißen die speziellen Bettchen für Frühchen, werden die Kinder auf der Harlachinger Station versorgt. Die Frühchen haben es darin warm und werden nur zum Kuscheln von den Eltern herausgenommen. Angeleitet und unterstützt werden die Eltern dabei jederzeit von den Pflegerinnen und Pflegern. Auf Meilensteinkarten halten sie die Fortschritte für die Eltern fest – die 1000 Gramm Marke, das erste Mal an Mamas Brust getrunken. „Wir wollen auf den wichtigen Welt-Frühgeborenen-Tag aufmerksam machen und auf die Herausforderungen, denen Familien in dieser schwierigen Situation begegnen. Gleichzeitig ist es uns wichtig, Ängste zu nehmen. Dank moderner Medizin und Pflege gelingt es heute, auch kleinste Babys unter 600 Gramm groß zu machen“, sagen Sabrina Weigel und Andrea Killiches, die als Stationsleitungen die Kinderintensivstation der MüK Harlaching pflegerisch leiten.

Höchste Versorgungsstufe für Frühgeborene in der München Klinik

82 Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1.500 Gramm wurden unter Leitung von Chefarzt Prof. Marcus Krüger im Jahr 2022 in der Klinik für Neonatologie (Neu- und Frühgeborenenmedizin) mit den Standorten Harlaching und Schwabing versorgt. Als Perinatalzentren Level 1 ist der München Klinik Harlaching die bestmögliche Versorgung von Früh- und Risikogeborenen bescheinigt – die München Klinik Schwabing ist als babyfreundliche Geburtsklinik zertifiziert. Entsprechend der strengen Qualitätskontrolle in der Neonatologie gehört die München Klinik zu den besten zehn Prozent der 164 Zentren der Maximalversorgung in Deutschland. Mehr über die Neonatologie der München Klinik unter www.muenchen-klinik.de/geburt/fruehgeburt/