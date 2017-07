Harras-Fest 2017 in Sendling vom 07.07. – 09.07.2017

In diesem Jahr findet das mittlerweile 5. „Harras-Fest“ mitten in Sendling statt. Vom Freitag, den 07.07.2017 bis Sonntag, den 09.07.2017 wird den Münchnerinnen und Münchner wieder einiges geboten. Das große „Harras-Fest“ wird organisiert von der Initiative Am Harras – Zentrum für Kultur in Sendling und dem Sendlinger Bezirksausschuss.

Schon seit der „Harras-Eröffnung“ 2013 haben es sich die Initiative Am Harras – Zentrum für Kultur in Sendling und der Sendlinger Bezirksausschuss zur Aufgabe gemacht, diesen Platz in Sendlings Mitte zu beleben und auch einmal im Jahr für die Stadtteilkultur zu nutzen. Deshalb ist das stetig wachsende Harras-Fest mittlerweile eine Tradition im Stadtviertel.

Für alle drei Tage wurde, mit Unterstützung des Kulturreferates der Landeshauptstadt München, ein Bürgerfest auf die Beine gestellt, bei dem sich wieder Sendlinger Gruppen, Vereine und Institutionen präsentieren. Auch Gäste von „außerhalb“ sind wieder mit dabei.

Auf der großen Platzfläche findet ein umfangreiches kulturelles Programm statt mit Live-Musik, Aufführungen und Mitmachaktionen, am Freitag von 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr, am Samstag von 11.00 Uhr bis 24.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr.

Des Weiteren bieten verschiedene Sendlinger Gastronomen und Gewerbetreibende Speis und Trank zu günstigen Preisen an. Biere und weitere Getränke gibt es von der Augustiner Brauerei München. Das Angebot an Essen reicht über Grillwürstel, Steaks, Burger und vegetarische Speisen von „Sendling-Grill“ bis zu Kaffee und Kuchen vom Café Grass sowie vom Café Erika und zu Süßwaren (Schausteller Manuel Häusler).

Folgendes Programm findet auf der großen Platzfläche statt:

Freitag, 07.07.2017 (14.00 Uhr bis 24.00 Uhr):

• ab 14.00 Uhr Biergarten am Harras

• 19.30 Uhr: Begrüßung mit Heidemarie Simon, René Kaiser und Markus Lutz vom BA 6 Sendling

• 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr: Große Live-Musik-Eröffnung mit Omonia, die Partyband aus Sendling.

Samstag, 08.07.2017 (11.00 Uhr bis 24.00 Uhr):

• ab 11.00 Uhr: Biergarten am Harras und Infomarkt am Harras

• 14.00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Harras-Festes Begrüßung durch den Bezirksausschussvorsitzenden Markus S. Lutz, der Organisatoren René Kaiser und Heidemarie Simon sowie der Mitglieder des Sendlinger Bezirksausschusses.

• 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr: Kasperletheater mit dem Internationalen Mütterforum

• 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr: Verschiedene Aufführungen der Freien Turnerschaft München-Süd e. V.

• 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr: rhythm & blues syndicate (unsere Gäste aus Stuttgart) • 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr: Sentilo Sono – Die Kultband und der „Headliner“ aus Sendling

Sonntag, 09.07.2017 (11.00 Uhr bis 21.00 Uhr):

• 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr: Jazzfrühschoppen und Weißwurstfrühstück am Harras mit dem Christian Schumacher Trio und Anzapfen des Holzfasses Freibier von Augustiner

• 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr: Volkstanz mit dem Heimat- und Trachtenverein Schmied-von-Kochel • 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr: Kasperletheater mit dem Internationalen Mütterforum

• 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr: One Million Dollar Girls

• 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr: Petra Doreen

• 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr: Fun Can Do

• 21.00 Uhr: Ende

Rund um die große Platzfläche präsentieren sich wieder Sendlinger Vereine und Institutionen sowie Unterstützer des Festes: Freitag, 07.07.2017 (14.00 Uhr bis 18.00 Uhr): Bezirksausschuss 6 Sendling, Volkshochschule Sendling, Stadtbibliothek Sendling. Samstag, 08.07.2017 (11.00 Uhr bis 18.00 Uhr): Bezirksausschuss 6 Sendling, Alten- und Servicezentrum Sendling, Spiel- und Begegnungszentrum Sendling, Polizeiinspektion 15 Sendling, Internationales Mütterforum Sendling. Sonntag, 09.07.2017, (12.00 Uhr bis 18.00 Uhr): Bezirksausschuss 6 Sendling, Internationales Mütterforum Sendling, Polizeiinspektion 15 Sendling.

Ein Kinderprogramm wird am Samstag und Sonntag auf der großen Platzfläche angeboten. Es gibt ein Kinderkarussell (Schausteller Manuel Häusler) sowie Kinderschminken und Kinderspiele mit dem Internationalen Mütterforum München e.V. (nachmittags).

Alle Münchnerinnen und Münchner sind recht herzlich zum „Harras-Fest“ in Sendling eingeladen (Am Harras, MVV: U6 / S7 / BOB / ExpressBus X30 / MetroBus 53/54 / StadtBus 130/132/134 „Harras“). Über einen Besuch würde sich der Sendlinger Bezirksausschuss und die Initiative Am Harras – Zentrum für Kultur in Sendling sehr freuen!