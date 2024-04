„Harry Potter: Die Ausstellung“ öffnet einen Tag früher – bereits ab 9. Mai in der Kleinen Olympiahalle

Die interaktive „Hinter-den-Kulissen“ – Ausstellung bereits ab 9. Mai 2024 in der Kleinen Olympiahalle München

Ikonische Momente, Kostüme, Requisiten und immersive Welten

Die brandneue Ausstellung wirft einen Blick hinter die Kulissen und präsentiert die ikonischen Momente, Charaktere, Schauplätze und Tierwesen aus den Filmen und Geschichten von „Harry Potter™“ und „Fantastische Tierwesen™“. Ebenso werden die Wunder der erweiterten Welt von Harry Potter inklusive der Kostüme, Requisiten und Bilder aus der Tony®-gekrönten Broadway-Produktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“, die derzeit in Hamburger MEHR! Theater zu sehen ist, gezeigt. Die Besucher können in wunderschön gestalteten Kulissen unvergessliche Momente erleben, die seit mehr als zwei Jahrzehnten von Fans und Publikum geliebt werden. Von Originalkostümen bis hin zu authentischen Requisiten können sie alles aus nächster Nähe betrachten. Während einer persönlichen Reise durch innovative, beeindruckende und magische Umgebungen, die mithilfe von erstklassigem immersiven Design und Technologie geschaffen wurden, können sie die Atmosphäre hautnah erleben.

Seit ihrer Weltpremiere im Februar 2022 in Philadelphia, Pennsylvania, USA wurde „Harry Potter: Die Ausstellung“ in mehreren Städten weltweit eröffnet und hat dabei über 2 Millionen Besucher und Fans von Harry Potter und der Zauberwelt empfangen. Derzeit ist die Ausstellung in New York City, New York, Barcelona, Spanien und Macao, China zu sehen – weitere Städte folgen.

Tickets für „Harry Potter: Die Ausstellung“, die bisher umfassendste Ausstellung über die Welt von Harry Potter, die es jemals gab, sind erhältlich unter harrypotterexhibition.com, eventim.de sowie unter muenchenticket.de.

Harry Potter: Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit von Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, Imagine Exhibitions und Eventim Live.

Über Harry Potter Franchise

Von dem Moment an, als der 11-jährige Harry Potter auf Rubeus Hagrid trifft, Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts, Schule für Hexerei und Zauberei, haben seine Abenteuer die Popkultur auf einzigartige Weise geprägt. Heute, mehr als 25 Jahre später, hat sich das Phänomen Harry Potter zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Entertainmentformate in der Geschichte entwickelt.

J.K. Rowlings Bestseller Harry Potter wurde in einem sich ständig weiterentwickelnden, vernetzten Universum zum Leben erweckt, das von Millionen von Fans weltweit geliebt wird. Acht Harry-Potter-Blockbuster-Filme und drei epische Fantastische Tierwesen-Filme erwecken die fesselnde Handlung auf der Leinwand zum Leben, Harry Potter and „Das verwunschene Kind“ fesselt auf der Bühne, und hochmoderne Video- und Handyspiele von Portkey Games ermöglichen es den Spielern, die zauberhafte Welt wie nie zuvor zu erleben. Fans können ihre Leidenschaft durch innovative Verbraucherprodukte stolz zur Schau stellen und sich an spektakulären Schauplätzen begeistern lassen – darunter fünf Themenparks in den Universal Studios auf der ganzen Welt

Dieses wachsende Portfolio von Warner Bros. Discovery-eigenen Harry Potter- und Fantastische Tierwesen-Angeboten umfasst bahnbrechende Tour-Erlebnisse und Events, die jeweils entwickelt wurden, um besondere Momente und Orte zu feiern, die Fans schätzen, sowie die Plattform 9 3⁄4 Einzelhandelsgeschäfte und den kultigen Flagship Store – Harry Potter New York. Zauberer, Hexen und Muggel können auch etwas Neues entdecken, wenn sie bei der Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter und der Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter hinter die Kulissen schauen.

Mit einer neuen Max-Original-Fernsehserie, die auf den Harry-Potter-Büchern basiert, bietet diese erweiterte Welt der Community weiterhin neue und aufregende Möglichkeiten zur Interaktion. Für ihre weltweiten Fans und für künftige Generationen lädt sie jeden ein, die Magie selbst zu entdecken und bietet damit kommenden Generationen ein herzliches Willkommen.

Für die neuesten Nachrichten und Features über Harry Potter und Fantastische Tierwesen besuchen sie www.wizardingworld.com.

