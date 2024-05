Harry Potter: Die Ausstellung vom 09.05.2024 – 05.09.2024 in der Kleinen Olympiahalle

Ikonische Momente, Kostüme, Requisiten und immersive Welten

Die brandneue Ausstellung wirft einen Blick hinter die Kulissen und präsentiert die ikonischen Momente, Charaktere, Schauplätze und Tierwesen aus den Filmen und Geschichten von „Harry Potter™“ und „Fantastische Tierwesen™“. Ebenso werden die Wunder der erweiterten Welt von Harry Potter inklusive der Kostüme, Requisiten und Bilder aus der Tony®-gekrönten Broadway-Produktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“, die derzeit in Hamburger MEHR! Theater zu sehen ist, gezeigt. Die Besucher können in wunderschön gestalteten Kulissen unvergessliche Momente erleben, die seit mehr als zwei Jahrzehnten von Fans und Publikum geliebt werden. Von Originalkostümen bis hin zu authentischen Requisiten können sie alles aus nächster Nähe betrachten. Während einer persönlichen Reise durch innovative, beeindruckende und magische Umgebungen, die mithilfe von erstklassigem immersiven Design und Technologie geschaffen wurden, können sie die Atmosphäre hautnah erleben.

Seit ihrer Weltpremiere im Februar 2022 in Philadelphia, Pennsylvania, USA wurde „Harry Potter: Die Ausstellung“ in mehreren Städten weltweit eröffnet und hat dabei über 2 Millionen Besucher und Fans von Harry Potter und der Zauberwelt empfangen. Derzeit ist die Ausstellung in New York City, New York, Barcelona, Spanien und Macao, China zu sehen – weitere Städte folgen.

Diese Ausstellung ist zum allerersten Mal in Deutschland zu sehen.

Harry Potter: Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit von Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, Imagine Exhibitions und Eventim Live.

Tickets unter: www.muenchenticket.de