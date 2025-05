Hartgesottene Oldtimer-Fans trotzen dem Regen beim 26. Maxlrainer Oldie Feeling

2200 Besucher und 500 Oldtimer beim 26. ADAC Maxlrainer Oldie Feeling

Graue Wolken und Dauerregen über Bad Aibling, doch buntes Oldtimer-Treiben auf der Schlosswiese in Maxlrain: Eingefleischte Oldtimerfans ließen sich auch vom schlechten Wetter nicht abhalten. Rund 500 Oldtimer und knapp 2200 Besucher fanden sich zum 26. ADAC Maxlrainer Oldie Feeling ein.

Starkes Zeichen für gelebte Leidenschaft

Bereits am frühen Morgen rollten zahlreiche Vierradoldtimer auf das Gelände, gefolgt von interessierten Besuchern, die die automobilen Schätze bestaunten. „Das ADAC Maxlrainer Oldie Feeling ist mehr als eine Oldtimer-Schau. Hier trifft Nostalgie auf Leidenschaft. Das wurde heute einmal mehr bewiesen. Auch wenn das Wetter nicht mitgespielt hat, durften wir zahlreiche Oldtimer-Fans begrüßen“, so Martin Krisam, Vorstandsmitglied des ADAC Südbayern. Und so wurde trotz der Witterung auf der Schlosswiese gefachsimpelt, Geschichten ausgetauscht und gestaunt. „Für uns als Veranstalter ist es schön zu sehen, dass die Faszination für Oldtimer selbst dem schlechten Wetter trotzt. So zahlt sich auch die Mühe der vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer aus, die diese Veranstaltung über Wochen vorbereitet haben, und die sich schon heute auf das nächste ADAC Maxlrainer Oldie Feeling freuen. Dann mit hoffentlich besserer Witterung, die unser Oldtimer-Festival wieder zu einem großen Familienfest macht“, lautet Krisams Fazit.

Ein Fest für alle Generationen und den guten Zweck

Neben den automobilen Schätzen sorgten die Live-Bands The Catburys und Tscheky & The Blues Kings sowie DJ H. Musicbox und Radio Arabella-Moderator Carsten Michel auf zwei Bühnen für Unterhaltung. In der ADAC Welt boten Rennsimulator, Überschlagssimulator und Rennmäuse-Parcours für Unterhaltung für Groß und Klein. Als fast schon fester Bestandteil der Veranstaltung lockte zudem wieder ein Glücksrad mit attraktiven Preisen. Dessen Erlös kommt erneut den Caritas Wendelstein Werkstätten in Raubling zugute. Mit rund 480 Euro Spendensumme wurde dabei trotz Wettereskapaden eine ansehnliche Spendensumme erreicht, die passend zur Witterung des Oldie Feelings in die Sanierung eines Dachs fließen soll.

Ein Wochenende voller Oldtimer-Flair

Das ADAC Maxlrainer Oldie Feeling bildete den in diesem Jahr nassen Höhepunkt des Bayerischen OldtimerFestivals, das bereits am Samstag mit der 5. ADAC Maxlrain sowie der von der AIB-KUR GmbH organisierten Oldie Night startete.