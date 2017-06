Hasenbergl: Drei Jugendliche nach versuchten Einbruch in Kindergarten festgenommen

München, 29.06.2017. Am Mittwoch, 28.06.2017, gegen 18.15 Uhr, wurde der Hausmeister eines Kindergartens am Heinrich-Braun-Weg durch Reinigungspersonal darauf aufmerksam gemacht, dass sich drei Jugendliche an der Hintertür des Kindergartens zu schaffen machen würden.

Der Hausmeister konnte sehen, dass die drei Jugendlichen gerade dabei waren, die hintere Terrassentür aufzuhebeln und verständigte sofort die Polizei. Als die drei Tatverdächtigen den Hausmeister bemerkten, flüchteten sie in Richtung eines angrenzenden Waldstücks. Dort konnten sie von Polizeibeamten festgenommen werden.

Bei ihnen handelt es sich um drei Münchner Schüler im Alter von 14 und 16 Jahren.

Wie sich herausstellte, hatten die drei bereits ein Gartenhaus des Kindergartens aufgehebelt und wurden dann beim Versuch die rückwärtige Eingangstür zum Kindergarten aufzubrechen, vom Hausmeister überrascht.

Die drei jungen Beschuldigten wurden nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen den Eltern übergeben.