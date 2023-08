Hauptbahnhof: Angriff auf Bahnreiniger – Drechselmesser als Stichwaffe

Am Dienstagmorgen (1. August) stach ein 38-Jähriger am Münchner Hauptbahnhof unvermittelt mit einem Drechselmesser von hinten in die Schulter eines vorbeilaufenden Mitarbeiters einer Reinigungsfirma.

Der Angreifer meldete sich direkt im Anschluss bei der Bundespolizei. Gegen 05:30 Uhr verließ ein 57-jähriger, deutscher Bahn-Reiniger ein Treppenhaus am Gleis 26 und betrat den Bahnsteig um seiner Arbeit nachzugehen. Ein 38-jähriger Iraker, der sich bereits am Bahnsteig aufhielt, stich – scheinbar grundlos und ohne jede Vorwarnung – auf Höhe des Querbahnsteiges von hinten einen spitzen Gegenstand in den Rücken des Mannes. Anschließend ließ der 38-Jährige, der in Dachau wohnt, von dem in Nigeria geborenen Mann ab und klopfte aus eigener Veranlassung mehrfach an die Türe der Wache der Bundespolizei. Der Reiniger warnte die Beamten lautstark, dass der Mann ein Messer bei sich führte, weshalb die Bundespolizisten unverzüglich hinaus auf den Bahnsteig traten. Sie forderten den 38-jährigen Iraker mit gezogener, zu Boden gerichteter Waffe auf, sich hinzulegen und das Messer wegzulegen. Dieser Aufforderung kam der Mann sofort nach, woraufhin die Beamten ihn fesselten und in die Wache brachten.

Eine Untersuchung der 57-jährigen Reinigungskraft durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ergab, dass die Verletzungen durch den Stich glücklicherweise nur oberflächlich waren und keiner weiteren sofortigen ärztlichen Behandlung bedurften. Jedoch stand der Mann sichtlich unter Schock und war emotional sehr aufgewühlt. Bei der Stichwaffe handelte es sich um ein handelsübliches Drechselmesser. Wozu der Angreifer dieses mitführte ist Gegenstand der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, genauso wie der Grund der offensichtlich unvermittelten Attacke. Der 38-jährige, polizeilich bisher nicht in Erscheinung Getretene konnte die Wache nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen freien Fußes verlassen.