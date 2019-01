Hauptbahnhof München: Zeugen nach einer Körperverletzung gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. auf 27. Januar) kam es am S-Bahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern mit nicht unerheblichen Verletzungen. Nach Flucht konnte der Tatverdächtige gestellt und nach einer Richtervorführung inhaftiert werden. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Die Bundespolizei am Hauptbahnhof erlangte am Sonntag gegen 00:40 Uhr Kenntnis über eine körperliche Auseinandersetzung am S-Bahnsteig. Vor Ort fanden die Beamten einen am Boden liegenden, verletzten 38-Jährigen. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Vorfeld war es, lt. einer ersten Zeugenaussage, am Rolltreppenabgang zum S-Bahnsteig, im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes, zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem 38-Jährigen und einem 22-Jährigen gekommen. Der Streit verlagerte sich weiter hinunter auf den S-Bahnsteig, wo er zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Eritreern entwickelte.

Der 22-Jährige aus Dachau ließ den verletzten 38-Jährigen aus dem Lkr. Ebersberg am Bahnsteig liegen und flüchtete mit einer S-Bahn. Aufgrund von Bürgerhinweisen konnte ihn die Bundespolizei wenig später am Haltepunkt Laim festnehmen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde der mit einem Atemalkoholwert von 0,83 Promille Alkoholisierte noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt und nach Anordnung der weiteren Haft in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim gebracht.

Ersten ärztlichen Informationen aus dem Krankenaus zufolge erlitt der 38-Jährige eine Augenhöhlenfraktur und muss weiterhin stationär behandelt werden.

Die Bundespolizei München sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalles und bittet diese sich unter 089/515550-111 zu melden.

