Hauptbahnhof: Täter nach Raub festgenommen

Am Sonntag, 13.08.2023, gegen 23:45 Uhr, befand sich eine 57-jährige Touristin aus dem Irak im Bereich des Hauptbahnhofes. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann sprach sie unter einem Vorwand an. Anschließend riss er ihr ihren Geldbeutel aus der Hand, woraufhin die 57-Jährige zu Fall kam. Der Tatverdächtige lief unerkannt mit der Tatbeute weg.

Daraufhin verständigte die 57-Jährige telefonisch den Notruf der Polizei.

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 03:30 Uhr, konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 14 (Westend) in der Nähe des Hauptbahnhofes den Tatverdächtigen wiedererkennen. Es handelt sich hierbei um einen 21-jährigen jementischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde vor Ort festgenommen. Gegen ihn ist mittlerweile Haftbefehl erlassen worden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.