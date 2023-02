Hauptrundensieg gesichert: Ticket-Vorverkauf für Playoff-Viertelfinale hat begonnen

VF-Heimspiele 1 und 3 steigen am 15. und 19. März

Der EHC Red Bull München ist Hauptrundensieger der PENNY DEL-Saison 2022/23. Mit dem 3:1-Erfolg beim Zweitplatzierten ERC Ingolstadt am vergangenen Dienstag ist den Münchnern die Spitzenposition in der Tabelle nicht mehr zu nehmen. Damit ist auch klar: Der dreimalige deutsche Meister hat sich das Heimrecht für alle anstehenden Playoff-Runden gesichert.

Die erste Viertelfinalpartie für die Mannschaft von Trainer Don Jackson steigt am 15. März um 19:30 Uhr im heimischen Olympia-Eisstadion. Auch Spiel 3 der Best-of-Seven-Serie ist bereits terminiert, es findet am 19. März (Spielbeginn von der DEL noch nicht festgelegt) am Oberwiesenfeld statt.

Tickets für die beiden Playoff-Begegnungen gibt es ab sofort im Online-Ticket-Shop der Red Bulls (tickets.redbullmuenchen.de). Eintrittskarten zu diesen und möglichen weiteren Playoff-Heimspielen der Red Bulls sind zudem im Fanstore neben dem Olympia-Eisstadion (Öffnungszeiten: montags bis samstags von 11:00 bis 19:00 Uhr) erhältlich.

Viertelfinalpreise

Stehplatz:

Normal: 20,00 Euro

Ermäßigt: 16,00 Euro

Kind: 10,00 Euro



Sitzplatz:

Normal: 40,00 Euro

Ermäßigt: 36,00 Euro

Kind: 25,00 Euro

Die Viertelfinaltermine der Red Bulls 2023

VF 1: 15. März

VF 2: 17. März

VF 3: 19. März

VF 4: 21./22. März

VF 5*: 24. März

VF 6*: 26. März

VF 7*: 28./29. März



* Falls erforderlich.