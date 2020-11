Heim+Handwerk: Kostenfreie Online-Einrichtungsberatung

Die Heim+Handwerk muss in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie pausieren. Die individuelle und kostenfreie Einrichtungsberatung beim Besucherliebling PLANwerk gibt es dennoch: Vom 25. – 29.11.2020 beraten Innenarchitekturstudierende der Hochschule Coburg per ZOOM anhand des eingesandten Wohnungsgrundrisses.

Wie wird das Zuhause zum persönlichen Wohlfühlort? Welche Einrichtungslösungen integrieren das Homeoffice ergonomisch und optisch ideal in den Wohnraum? Wie kann der Wechsel zwischen Arbeits- und Familienzeit durch räumliche Gestaltung erleichtert werden? „Corona hat die Zeit, die wir in unserer Wohnung verbringen und unsere Nutzungsgewohnheiten stark beeinflusst“, sagt Claudia Weidner, Projektleiterin der Heim+Handwerk, Süddeutschlands größter Messe für Wohnen und Einrichten. „Das Zuhause ist noch stärker in den Fokus gerückt und eine individuelle Einrichtungsberatung ist wichtiger denn je. Diese unabhängige Beratung, Inspirationen und tolle neue Ideen hätte die Heim+Handwerk ihren Besucher geboten. Da die Messe aufgrund von Corona in diesem Jahr leider pausieren muss, wollen wir die Einrichtungsberatung von PLANwerk einmalig, sozusagen als kleines Trostpflaster, kostenfrei online anbieten. Hier werden Fragen anhand von Wohnungsgrundriss und Fotos unabhängig beantwortet.“

Innenarchitekturstudierende der Hochschule Coburg beraten über ZOOM

Von Mittwoch, 25. bis Sonntag, 29.11.2020 beraten die Innenarchitekturstudierenden der Hochschule Coburg anstatt auf der Heim+Handwerk beim Messestand PLANwerk in diesem Jahr online über ZOOM. Im persönlichen Gespräch gehen sie individuell auf die spezifische Wohnsituation ein, geben Tipps zu Materialien und Farben und inspirieren mit frischen Ideen. 24 Stunden vor dem Beratungstermin sollen Wohnungsgrundriss oder Aufmaß der Wohnung sowie Fotos eingesandt werden. Die Ideenskizzen werden während des Beratungstermins am iPad oder per Hand gezeichnet und mit einer Dokumentenkamera gefilmt. Eine Anleitung für das Aufmaß und Infos zum technischen Ablauf gibt es bei der Anmeldung. Generell wird nur ein internetfähiger Computer mit Kamera benötigt. Termine können über die Messewebsite gebucht werden: www.heim-handwerk.de/planwerk.

Individuelle Bedürfnisse und Raumnutzung stehen im Mittelpunkt

Die Ausgangsfrage jeder Beratung ist die nach den persönlichen Bedürfnissen: Wie und von wem wird die Wohnung genutzt? „Wohnen verändert sich gerade sehr“, sagt Verena Fritsch, Dozentin der Hochschule Coburg. Sie erwartet darum neben den wiederkehrenden Fragen zu Boden- oder Wandbelägen, Farben und zu den Punkten, die es beim Neubau oder Erstbezug einer Wohnung zu beachten gilt, auch vermehrt Fragen zu veränderten Raumnutzungen zum Beispiel in Hinblick auf das Homeoffice. „Akustik, Ergonomie, flexibler Stauraum, aber auch das Design spielen beispielsweise für die Integration eines Arbeitsbereichs in den Wohnraum eine wichtige Rolle“, erklärt Verena Fritsch. Auch auf eine gute Beleuchtung sollte geachtet werden. „Gerade im Winter benötigt man eine helle Beleuchtung und ein weiches Licht von vorne, das bei Videokonferenzen keinen Schlagschatten wirft. Eine dimmbare, verstellbare Schreibtischleuchte, die sich flexibel auch am Küchentisch nutzen und im Anschluss leicht verstauen lässt oder eine mobile Stehleuchte sind ideal.“

Informationen zur Messe

Das Messeduo Heim+Handwerk und FOOD & LIFE wurde am 21.10.2020 aufgrund der hochvolatilen Entwicklungen der Coronapandemie für dieses Jahr abgesagt. Steigende Infektionszahlen und nicht berechenbare Rahmenbedingungen und Restriktionen für die Aussteller, sowie eine zunehmende Unsicherheit auf Seiten der Aussteller und Besucher haben den Messeveranstalter GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH bereits vor der politischen Weisung im Hinblick auf die Planungssicherheit und Gesundheit aller Beteiligten zu dieser Entscheidung veranlasst.

Die nächste Heim+Handwerk und FOOD & LIFE finden vom 01. bis 05.12.2021 auf dem Messegelände München statt.