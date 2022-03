Heimserie ausgebaut: Red Bulls gewinnen 4:1 gegen Nürnberg

RBM – NIT 4:1 | Tiffels: „Sieg hätte auch höher ausfallen können“

Erfolgreicher Auftakt in den Heimspiel-Viererpack: Red Bull München hat gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 (2:0|1:1|1:0) gewonnen. Vor 1.514 Zuschauern im Olympia-Eisstadion erzielten Ben Smith, Austin Ortega, Maximilian Kastner und Trevor Parkes die Tore beim fünften Münchner Heimsieg in Folge.

Spielverlauf

Die Red Bulls bestimmten zu Beginn das Tempo und verwerteten in der 3. Minute ihre erste Großchance: Smith nutzte in Überzahl den Platz vor dem Tor und bescherte seiner Mannschaft die Führung. Wenig später war Ortega nach Zuspiel von Yasin Ehliz allein auf weiter Flur und vollendete sein Solo mit dem Treffer zum 2:0 (9. Minute). Nürnberg steigerte sich danach. Die beste Möglichkeit auf den Anschlusstreffer hatte Andrew Bodnarchuk unmittelbar vor der ersten Drittelpause, doch an Henrik Haukeland war kein Vorbeikommen.

Im Mittelabschnitt hatte Nürnbergs Blake Parlett den ersten Hochkaräter, der Verteidiger setzte den Puck an die Latte (23.). Die Gäste waren besser im Spiel, aber auch der dritte Treffer des Duells ging auf das Konto von München: Kastner erhöhte mit der Rückhand auf 3:0 (25.). Kurz darauf rettete beim Abschluss von Dennis Lobach zum zweiten Mal das Gestänge (26.) für die danach wieder tonangebenden Red Bulls. Die Mannschaft von Don Jackson mit einigen sehenswerten Kombinationen und Top-Möglichkeiten durch Ortega (27.) und Frederik Tiffels (29.). Das letzte Wort im zweiten Drittel hatten allerdings die Ice Tigers: Chris Brown ließ Haukeland 50 Sekunden vor der Sirene keine Chance und verkürzte auf 3:1.

Nürnberg versuchte im Schlussabschnitt noch einmal alles, doch die Red Bulls verteidigten konsequent und legten in der 47. Minute nach: Parkes veredelte im Powerplay die sehenswerte Vorlage von Tiffels. Danach hatten beide Teams gute Möglichkeiten. Haukeland war unter anderem gegen Brown (52.) zur Stelle, auf der anderen Seite verpasste Frank Mauer (59.) den fünften Treffer. So blieb es beim verdienten 4:1-Erfolg für München.

Frederik Tiffels:

„Wir haben gut verteidigt und keine Konter zugelassen. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können.“

Endergebnis

Red Bull München gegen Nürnberg Ice Tigers 4:1 (2:0|1:1|1:0)

Tore

1:0 | 02:06 | Ben Smith

2:0 | 08:41 | Austin Ortega

3:0 | 24:22 | Maximilian Kastner

3:1 | 39:10 | Chris Brown

4:1 | 46:15 | Trevor Parkes

Zuschauer:

1.514