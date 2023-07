Heimspiel: Münchner Bands beim Theatron Musik-Sommer

Das Kulturreferat präsentiert auch in diesem Jahr ab Donnerstag, 27. Juli, und bis Samstag, 5. August, im Rahmen des Theatron Musik-Sommers wieder zahlreiche Bands und Einzelkünstler*innen aus München. Unter anderem spielen zur Eröffnung am Freitag, 28. Juli, Maria Rui mit „Atlantic Music“ und Hannes Beckmanns Münchener Bahnhofskapelle mit „Dancable Ethno-Jazz“. Als Pre-Opening ist am Donnerstag, 27. Juli, das Gastspiel das Rock Requiem „Rock meets Classic“ zu erleben. Unter den Tops „Neue Volksmusik“, „Jazz“, „Streetwork“, „Wor(L)d Connects“, „Pop“ oder „Klassik im Theatron“ ist für jeden Musikgenuss etwas dabei. Und bei „Stadtteil goes Theatron“ am Sonntag, 30. Juli, und Montag, 31. Juli, wird mit TBM3, Federnelken, Troublemaker’s Riot, Sleepwalker’s sta- tion, Tangente und The Silverfish Surfers vielfältige Musik aus Münchens Stadtvierteln auf die Bühne am Olympiasee gebracht. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt.

Der Eintritt ist jeweils frei.

Ausführliche Infos zum Programm unter https://theatron.net/programm.