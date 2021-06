Heimstetten: Mehrere Körperverletzungsdelikte durch einen Zuschauer bei Nachwuchsfußballturnier

Am Samstagnachmittag, 19.06.2021, fand auf dem Sportplatz in Heimstetten ein Fußballnachwuchsturnier statt. Als bei einem Spiel zwischen zwei Jugendmannschaften, gegen 17:30 Uhr, durch den 17-Jährigen Schiedsrichter auf Elfmeter für eine Mannschaft entschieden wurde, beleidigte ein 49-jähriger männlicher Zuschauer aus dem Münchner Landkreis den Unparteiischen zunächst verbal. Er begab sich anschließend unvermittelt auf das Spielfeld und begann den 17-Jährigen zu schubsen.

Als zwei ebenfalls anwesende 55- und 47-jährige männliche Zuschauer dem Schiedsrichter zu Hilfe kamen, wurde der 49-Jährige ihnen gegenüber ebenfalls körperlich übergriffig. Im weiteren Verlauf biss der 49-Jährige dem 55-Jährigen in den Unterarm, schlug ihm auf die Brust und griff ihm gewaltsam in den Unterleib. Hierbei erlitt der 55-Jährige leichte Verletzungen. Der ebenfalls in die Auseinandersetzung involvierte 47-Jährige stürzte beim Zurückweichen vor einem Schlag des 49-Jährigen auf den Rücken und zog sich hierbei leichte Kopfverletzungen zu.

Die alarmierte Polizei konnte den 49-Jährigen vor Ort vorläufig festnehmen und verbrachte ihn auf eine Polizeiinspektion. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 49-Jährige von der Polizeiinspektion aus wieder entlassen.

Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen u.a. wegen Beleidigung und Körperverletzung erstattet. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

