Heimtiermesse München am 21. und 22. März 2020

+ Münchens talentiertester Hund

+ Tierisches Erlebnis für die ganze Familie



Es wird wieder tierisch im MTC, Ingolstädter Str. 45 / Taunusstr. 45, in München. Am Wochenende vom 21. bis 22. März 2020 präsentiert sich erneut eine weitere Ausgabe der Heimtiermesse in München mit vielen Highlights und neuen Ausstellern.

Auch im Jahr 2020 wird auf der Heimtiermesse München einiges rund um das Thema unserer geliebten Haustiere geboten sein. Als besonderes Highlight dürfen wir Uschi Ackermann als die Schirmherrin der Heimtiermesse begrüßen. Gemeinsam mit Mops-Dame Julchen ist sie das diesjährige Gesicht unserer Veranstaltung. Hand in Hand mit ihr freuen wir uns auf eine erfolgreiche und amüsante Messe.

Ebenfalls herzlich begrüßt die Heimtiermesse, Deutschlands Promihund Nr. 1, Social-Media Star Ludwig mit Herrchen Tom Fritsch. Der tierische Social Media-Star hat über 12.000 Facebook Fans, fast 24.000 Follower bei Instagram, einen eigenen Comic, eine Modelinie, er ist „Werbegesicht“ und besitzt einen Online-Shop.

Gemeinsam mit Uschi Ackermann, Tom Fritsch mit Hund Ludwig von Ludwigswelt und Philipp Mörth in der Jury veranstalten wir den Contest: „Wer wird Münchens talentiertester Hund 2020“. Dieses Event erstreckt sich über beide Messetage. Während am Samstag noch das Vorcasting stattfindet, wird am Sonntag der Sieger „Münchens talentiertester Hund“ gekürt. Als Hauptpreis darf die Heimtiermesse stolz verkünden, dass Tom Fritsch Ludwigswelt dem Gewinner die Möglichkeit gibt zum Halbfinale 2021 nach Münster zum DogLive Multitalent Deutschlands erfolgreichste Chastings Show zu fahren. Zusätzlich sponsert die Heimtiermesse dem 1.Platz ein Preisgeld von 250€, der 2.Platz erhält 150€ und der 3.Platz 100€.

Hierzu bewerben Sie sich bitte bis 16.03.2020 unter hund@thesupremegroup.de.

Schon fast ein „Muss“ auf der Heimtiermesse München ist die Papageienflugshow mit den beiden Papageien Zazou und Zaphira. Experte zum Thema Aras und Herausgeber der Papageienumschau, demonstriert Florian Obermüller wie eine artgerechte Papageienhaltung aussieht und dass die wunderschönen Aras mehr sind als nur „Käfigtiere“.

Ein weiteres Highlight – und auch schon fast alteingesessen – ist der beliebte Dogdance Contest auf der Showfläche in der Halle 5. Hier werden auch viele weitere Show Acts stattfinden.

aCATemy-Katzenschule für Menschen Tierpsychologin Petra Ott lädt herzlich zu ihrem Vortrag über die Sprache der Katzen ein. Außerdem wird dem Besucher der Wohnraum und das zugehörige Management nähergebracht.

Der Birkenhof e.V. bringt Ihnen die Freizeitgestaltung und das positive Zusammenspiel von Hund und Mensch mit körperlich & geistiger Behinderung näher. Wieder mit dabei auf der Heimtiermesse München sind der Crystal Palace Cats e.V. mit ihrer erfolgreichen Rassekatzen Ausstellung.

Für die nötige Action ist ebenfalls gesorgt. In Halle 5 erwartet die Besucher der Agility-Parcours für Hunde. Bei diesem Teamsport kann der Hund gemeinsam mit seinem Menschen die Freude am Spielen, Laufen und Springen genießen und teilen.

Die Heimtiermesse München, eine Messe für die ganze Familie findet vom 21. März bis 22. März 2020, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr, statt.

Mehr Informationen zum Programm, zu den Ausstellern sowie weiteres Pressematerial finden Sie unter www.muenchner-heimtiermesse.de

Adresse:

MTC world of fashion

Haus 1

Taunusstraße 45

80807 München



Eintrittspreise

Tagesticket € 9,00

Tagesticket ermäßigt € 7,00

Kinder bis 12 Jahre (in Begleitung Erwachsener) frei

Hund € 1,00

Hunde sind auf dem gesamten Messegelände erlaubt. Bitte führen Sie Ihre Tiere in allen Hallen an der Leine und bringen Sie einen gültigen Impfausweis mit.