HEINZ ERHARDT in der TV-Landarztpraxis? Neue Serienrolle für Thorsten Hamer

Neue Serienrolle für Schauspieler Thorsten Hamer (bekannt aus u. a. „Notruf Hafenkante“, „SOKO Wismar“): Er spielt Koch Matti Steininger in der 2. Staffel von „Die Landarztpraxis“ in Sat.1 und auf Joyn. In seiner Figur ist er von Montag bis Freitag ab 19 Uhr zu sehen – und längst kein Unbekannter mehr. Zu präsent sind dafür die unverwechselbare Mimik und Gestik sowie die typischen Bewegungen, die an sein großes Idol erinnern: Heinz Erhardt. Kein Wunder also, dass Thorsten Hamer als bester Heinz-Erhardt-Interpret Deutschlands gilt und mit der „Heinz-Erhardt-Revue“ regelmäßig auf Tour ist. Die Hornbrille zur perfekten Illusion lässt der 42-Jährige in „Die Landarztpraxis“ zwar beiseite, dennoch wird ein Hauch von Heinz Erhardt ins Vorabendprogramm einziehen.

Bühne frei für Thorsten Hamer

Zwischen zwei Bauernhöfen in Solingen aufgewachsen, stand Thorsten Hamer 1999 das erste Mal auf der Bühne des Stadttheaters seiner Heimat. Vom Applaus getragen, folgte eine Schauspielausbildung in Düsseldorf sowie an der renommierten London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). Ob „Wallenstein“ an der Landesbühne Rheinland-Pfalz, „Ein Sommernachtstraum“ in Solingen oder „Sherlock Holmes“ am Weyher Theater, Thorsten Hamer liebt die Bühne und verzaubert die Zuschauer. Daher ist die Begeisterung groß, dass er nach seinen Gastspielen nun zum festen Ensemble der Burgfestspiele Mayen gehört und die Festspielsaison 2024 begleitet (www.burgfestspiele-mayen.de). „Die Vielfältigkeit des Berufs fasziniert mich einfach“, erzählt Thorsten Hamer. So wird er Willie Clark in den „Sonny Boys“ ebenso spielen wie den fünfbeinigen Maikäfer Sumsemann in „Peterchens Mondfahrt“. „Ich freue mich aufs komödiantische Feuerwerk“. Seine Paraderolle ist und bleibt aber die des tollpatschigen, urkomischen Heinz Erhardt.

Verblüffend ähnlich und doch anders: Die Heinz-Erhardt-Revue

Seine Filme sind Kult, die Soloprogramme umjubelt und Heinz Erhardt selbst bleibt unvergessen. Auch Thorsten Hamer hat der Ausnahmekünstler in seinen Bann gezogen. Die große Leidenschaft des Schauspielers liegt nämlich bei der Interpretation von Heinz Erhardt. Es sind die typische Körpersprache, der Tonfall und die leichten Wortspiele, die Thorsten Hamer dem Original Heinz Erhardt verblüffend ähneln. Dabei ist er aber keine flache Kopie, sondern besitzt einen starken eigenen Charakter. Schon über tausend Mal hat Thorsten Hamer den gefeierten Komiker auf den unterschiedlichsten Bühnen wiederbelebt und holt mit temporeichen Wortspielen, den Witz und Charme der 50er und 60er Jahre ins Hier und Jetzt. Eine einzigartige Verbeugung vor dem zeitlosen Heinz Erhardt, die mit Auftritten auch in 2024 weitergeht. Alle Termine unter http://heinz-erhardt-revue.nrw/.