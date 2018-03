HELDENMARKT München: Tatort-Schauspieler Thomas Darchinger zu Gast auf der HELDENMARKT-Hauptbühne

Der HELDENMARKT – die Messe für alle, die was besser machen wollen – kommt am 17. & 18. März erneut nach München und macht ein Wochenende lang im MVG Museum in Giesing Station. Neben einer Vielzahl von Ausstellern, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen eine echte Alternative zum herkömmlichen Überangebot unserer Konsumgesellschaft bieten, gibt es auch dieses Jahr eine Reihe von besonderen Programm-Highlights.

Besucher*innen können sich auf Bayerische Prominenz freuen: Tatort-Schauspieler Thomas Darchinger ist zu Gast beim HELDENMARKT und lädt am Samstag um 14 Uhr zu seiner Gesprächsrunde „Gut, Mensch!“ auf der Hauptbühne ein. Gemeinsam mit Katharina Schulze (Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern), Daniel Überall (Kartoffelkombinat) und Justus Schütze (BUZZN) behandelt Darchinger die Frage, wie dringend man die neu entstehenden Münchener Stadtviertel in den Außenbereichen der Stadt anders gestalten sollte, und wie überhaupt ein städtisches Zusammenleben schöner, besser und zukunftsträchtiger aussehen könnte.

Am Sonntag geben sich Star-Köche Serkan Tunca und Dr. Christine Volm auf der Bühne die Kelle in die Hand. Während der zwei Live-Kochshows zeigen sie auf einfache und anschauliche Weise, wie einfach, schmackhaft und vollwertig eine vegetarische Ernährung sein kann. Besucher*innen werden jedoch auch selbst aktiv: Neben angeleiteten Meditations-Workshops (Sahaja Yoga) wird es die Möglichkeit geben, aus alten Fahrradschläuchen neue Produkte zu basteln.

Auch für Aufklärung wird gesorgt: Am Stand der Albert Schweitzer Stiftung können Besucher*innen mit einer VR-Brille einen 360°-Einblick in das Leben eines Tieres im Mastbetrieb erhalten, während am Stand der der Gesellschaft zur Rettung der Delphine das eigene Wissen über die Meeressäugetiere getestet wird.

Ein stündlich wechselndes Vortragsprogramm zu ausgewählten Nachhaltigkeitsthemen, ein Puppentheater für Kinder und die legendäre Tombola, bei der es tolle Aussteller-Produkte zu gewinnen gibt, runden das Rahmenprogramm ab.