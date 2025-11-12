Helene Fischer feiert 2026 Open Air – Die 360° Tour zum 20. Jubiläum

Die 360° Tour zum 20. Jubiläum

Die Party ihrer Zeit mit mehr als 750.000 Fans

Stadion-Konzerte in Dresden, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Hannover, Wien, Zürich und München

Weitere Zusatzshows in Frankfurt und Köln

Das wird die Party ihrer Zeit! Mit einer spektakulären Open Air-Serie feiert Helene Fischer 2026 ihre 20-jährige Karriere. Mehr als 750.000 Fans können die atemberaubenden Stadion-Konzerte im 360° Format in Deutschland, Österreich und der Schweiz miterleben. Von Songs aus ihrer Anfangszeit bis hin zu „Atemlos durch die Nacht“ und „Schau mal herein“ erwartet das Publikum alles, was Helene Fischer in zwei Jahrzehnten zur herausragenden Sängerin und Entertainerin geformt hat.

Helene Fischer im Talk über die 360° Stadion Tour 2026 >> YouTube<<

Das Open Air-Spektakel, das ihre einzigartige Erfolgsgeschichte nachzeichnet und Helenes Visionen der Gegenwart präsentiert, macht vom 10. Juni bis 17. Juli 2026 in Dresden, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Hannover, Wien, Zürich und München Station! Wegen der überragenden Nachfrage gehen neben Hamburg (3. Juli) nun noch zwei weitere Zusatzkonzerte in Frankfurt (19. Juni) und Köln (26. Juni) in den Verkauf.

Helenes Wunsch, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten, und damit allen Zuschauern so nah wie möglich zu sein, geht mit dem Surround-Konzept in Erfüllung. Eine 360°- Bühne im Zentrum der Stadien wird mit Laufstegen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen.

„Von hier bis unendlich“, so wie der Titel ihres Debütalbums 2006, können die Fans Helene Fischer in all ihrer Vielseitigkeit erleben. Ein überwältigendes Bühnendesign und eine sensationelle Show bilden den Rahmen für die größten Hits ihrer Ausnahmekarriere mit vielen Herzschlagmomenten.

Helene Fischer freut sich auf das Erlebnis einer gigantischen Open Air-Inszenierung und darauf, dem Publikum so nah wie nie zu sein.

„Ihr Lieben, 2026 wird unser Sommer! Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne. So viele unvergessliche Momente und Songs, die mich seither begleiten. Das muss gefeiert werden und zwar mit Euch!

Getragen von all diesen Emotionen wage ich den nächsten großen Schritt: Auf einer einzigartigen 360°-Bühne wollen wir die Stadien zum Beben bringen und mein 20-jähriges Jubiläum gemeinsam feiern.

Are you ready? Let’s have the biggest and best party ever!

Sommer 2026 – wir kommen!“



Helene Fischer gehört mit nahezu 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten KünstlerInnen Europas und hat sich und ihre Performances Konzert für Konzert mit maximaler Leidenschaft stetig weiterentwickelt und immer wieder neue Maßstäbe gesetzt. Mehr als sieben Millionen Fans haben sie im Verlauf ihrer Tourneen erlebt. Die Helene Fischer 360° Stadion Tour wird von Live Nation veranstaltet.

Live Nation Presents HELENE FISCHER 360° Stadion Tour

Mi. 10.06.2026 Dresden Rudolf-Harbig-Stadion

Sa. 13.06.2026 Berlin Olympiastadion

Di. 16.06.2026 Stuttgart MHPArena

Fr. 19.06.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park Zusatzshow

Sa. 20.06.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park

Di. 23.06.2026 Gelsenkirchen VELTINS-Arena

Fr. 26.06.2026 Köln RheinEnergieSTADION Zusatzshow

Sa. 27.06.2026 Köln RheinEnergieSTADION

Fr. 03.07.2026 Hamburg Volksparkstadion Zusatzshow

Sa. 04.07.2026 Hamburg Volksparkstadion

Di. 07.07.2026 Hannover Heinz von Heiden Arena

Sa. 11.07.2026 Wien Ernst-Happel-Stadion

Di. 14.07.2026 Zürich Stadion Letzigrund

Fr. 17.07.2026 München Allianz Arena

Tickest unter >>