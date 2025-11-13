Helene Fischer im Talk über die 360° Stadion Tour 2026

Helene Fischer präsentiert auf einer exklusiven Pressekonferenz erste Details zu ihrer großen Open-Air-Tour 2026: Die spektakuläre 306°-Grad-Show vereint ihre größten Hits und die musikalischen Meilensteine aus 20 Jahren Karriere.

Mehr >> Helene Fischer feiert 2026 Open Air – Die 360° Tour zum 20. Jubiläum

