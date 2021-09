Helene Fischer mit Open-Air Show 2022 auf dem Freigelände der Messe München

Superstar HELENE FISCHER gibt exklusives & einziges Deutschlandkonzert in München,

präsentiert von LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP. Am 20. August 2022 ist die

Ausnahmekünstlerin beim größten Open–Air–Konzert ihrer bisherigen Karriere zu erleben.



Der Vorverkauf startet am 09. September 2021!

Mit einer bombastischenShow und brandneuen Hits kehrt Deutschlands erfolgreichste Entertainerin Helene Fischer endlich wieder auf die Bühne zurück. Am 20. August 2022 wird für Fans auf dem Open–Air Gelände der Messe München ein lang ersehnter Traum wahr: nach einer künstlerischen Pause Helene Fischer erstmals wieder live erleben –mit herausragenden neuen Songs, ihren erfolgreichsten Hits und einer gigantischen Show der Extraklasse! Es ist der einzige Live–Auftritt der vielfach ausgezeichneten Künstlerin im Jahr 2022 in Deutschland, daher wird ihre riesige Fangemeinde kein Halten kennen, um dieses einmalige Ereignis mitzuerleben.



„Ich kann es kaum erwarten, live auf der Bühne zu stehen und mit meinem Publikum das Leben zu feiern. Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen. Mein ganzes Team ist wie elektrisiert. Wir fiebern alle auf den Tag hin, an dem wir in München endlich wieder das tun können, was wir am meisten lieben: Die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen

unvergesslichen Moment zu schenken“, verrät die gefeierte Künstlerin, die spätestens mit ihrem Megahit „Atemlos durch die Nacht“ die Herzen der Nation im Sturm erobert hat.



Helene Fischers erstes und einziges Konzert in Deutschland wird ein absolutes Highlight des Konzertsommers 2022 mit gänzlich neuen Dimensionen: Die Powerfrau mit der unverwechselbaren Stimme performt mit Band und Tanz–Crew auf einer imposanten 150 Meter breiten und eigens für dieses Konzert designten Bühne, eine spektakuläre Show voller musikalischer und visueller Höhepunkte. Zusätzliche Laufstege lassen die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verschwimmen und bringen die bildhübsche Chartstürmerin ihren Fans besonders nahe. Ein Feuerwerk der Emotionen unter freiem Himmel ist garantiert –die Top–Location der Messe München wird zum Epizentrum der deutschen Livekultur.



Veranstalter des Events ist die Leutgeb Entertainment Group, die seit über zehn Jahren für Auftritte und Tourneen zahlreichernationaler undinternationaler Künstler v.a. in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich zeichnet.



„Es ist für uns eine riesige Freude und eine echte Sensation”,betont Klaus Leutgeb, CEO von Leutgeb Entertainment, „dass wir Helene Fischer 2022 exklusiv bei einem BACK TO LIVE Konzert in Deutschland präsentieren dürfen. Live mit Band und Tänzern auf einer gigantischen Bühne erwartet uns eine phänomenale Show!”



Dem exklusiven Deutschlandauftritt folgt eine spektakuläre Konzerttournee 2023: Dann wird Helene Fischer erneut die großen Arenen der Republik erobern und ihr Millionenpublikum begeistern.



Mit mehr als 16 Millionen verkauften Alben und vielen nationalen und internationalen Auszeichnungen ist Helene Fischer die erfolgreichste deutschsprachige Künstlerin aller Zeiten. Ihre selbst gewählte Kreativpause beendete sie bereits am 6. August mit der Veröffentlichung der Single „Vamos a Marte” aus ihrem neuen Album “Rausch”, das

nun mit höchster Spannung von ihren euphorischen Fans erwartet wird.

