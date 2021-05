Helios Amper-Kliniken: Neue Regeln für Besuchszeiten nach Pfingsten

Gelockerte Corona-Regeln: Ab Dienstag, 25. Mai, können Patientinnen und Patienten in den Helios Amper-Kliniken wieder besucht werden. Aufenthalte im Klinikum Dachau dürfen nicht länger als eine Stunde dauern und sind nur im Zeitraum von 14 bis 20 Uhr erlaubt. In der Klinik Indersdorf sind Besuche nur nach telefonischer Absprache möglich.

Aufgrund der sinkenden Inzidenzen im Landkreis Dachau werden die Besuchsregeln für die Amper-Kliniken gelockert. Im Helios Amper-Klinikum Dachau werden ab Dienstag, 25. Mai, Besuchszeiten von 14 bis 20 Uhr angeboten. In dieser Zeit darf ein Patient aber lediglich von einer festen Bezugsperson und auch nur für maximal eine Stunde besucht werden. Aus Infektionsschutzgründen gilt im Krankenhaus weiterhin ein strenges, nicht gelockertes Besuchsverbot für die Notaufnahme, die Aufnahmestationen A2-05 und C1-00 sowie die Isolationsstation.

In der auf Altersmedizin spezialisierten Amper-Klinik Indersdorf können Patienten nur nach telefonischer Terminvereinbarung (08136/939-2452) besucht werden. Ein Besuch in der Notaufnahme ist nicht möglich.

Neu: Digitale Besucherregistrierung im Amper-Klinikum Dachau

Der Besuch muss sich immer an der Information der jeweiligen Klinik an- und abmelden und wird namentlich und unter Angabe der Kontaktdaten registriert. Neu ist am Amper-Klinikum in Dachau die digitale Registrierung: Via Smartphone wird zuerst ein QR-Code eingescannt, anschließend können die Kontaktdaten eingegeben werden. „Damit möchten wir den Besucherinnen und Besuchern eine moderne und unkomplizierte Möglichkeit anbieten, sich zu registrieren“, sagt Klinikgeschäftsführer Florian Aschbrenner.

Sie müssen zudem in beiden Kliniken ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis vorlegen. Dies gilt unabhängig vom Impfstatus oder von einer ausgeheilten Covid-Infektion. Das negative Testergebnis darf entweder als tagesaktueller Schnelltest einer zertifizierten Teststelle oder als maximal 48 Stunden alter PCR-Test nachgewiesen werden. Selbsttests werden nicht akzeptiert.

Grundsätzlich werden potenzielle Besucherinnen und Besucher beider Kliniken gebeten, im Sinne der Vermeidung einer Einschleppung von Keimen und damit einer Gefährdung der Patienten und Beschäftigten nur wirklich dringende und nicht verschiebbare Besuche vorzunehmen.

Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten weiterhin

Für alle gilt weiterhin eine Maskenpflicht und die Regel, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen einzuhalten. Die Amper-Klinken haben bereits zu Beginn der Corona-Pandemie ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet. „In unseren Kliniken werden die Vorgaben des Robert Koch-Instituts sowie die ministeriellen Verfügungen umgesetzt. Die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten und unserer Mitarbeitenden hat oberste Priorität“, so Klinikgeschäftsführer Aschbrenner. „Wir bitten die Besucherinnen und Besucher, den Anweisungen unseres Personals Folge zu leisten.“