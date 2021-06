Helios Amper-Klinikum Dachau: Klinikbeirat informiert sich vor Ort

Vertreter verschiedener Parteien machten sich ein Bild von der aktuellen Situation im Helios Amper-Klinikum Dachau. Fünf Mitglieder des Klinikbeirats informierten sich in direkten Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über ihre Arbeit in Zeiten der Pandemie.

1,5 Jahre lang war das Helios Amper-Klinikum Dachau aufgrund der Corona-Pandemie im Ausnahmezustand. Aktuell liegt kein Covid-19-Patient mehr im Krankenhaus. Einige Mitglieder des Klinikbeirats machten sich bei einem Rundgang durchs Haus jetzt ein eigenes Bild von der aktuellen Lage.

Großes Interesse für die Arbeitssituation der Pflegekräfte zeigten die Kreisräte Dr. Carsten Schleh (Bündnis 90/Die Grünen), Hubert Böck (SPD), Jonathan Westermeier (Die Linke) sowie Lena Wirthmüller und Peter Heller vom Bündnis für Dachau. Sie waren der Einladung der Klinikleitung an den Beirat gefolgt, sich in direkten Gesprächen mit den Beschäftigten auszutauschen.

Zwischenstopp in der Corona-Aufnahmestation

Klinikgeschäftsführer Florian Aschbrenner sowie die Pflegedirektoren Martin Endres und Dominik Teich führten die Gäste durch das Klinikum. Einen Zwischenstopp machte die Besuchergruppe auf der Station C1-00, die während der Pandemie zur Corona-Aufnahmestation umfunktioniert worden war. Dort schilderte die Stationsleiterin, mit welch großem Einsatz auch die dritte Welle erfolgreich gestemmt werden konnte.

Wie hoch die Arbeitsbelastung in Corona-Zeiten auf der Intensivstation war, berichtete eine weitere Pflegekraft den Besuchern. Pflegefachkräfte mit einer zusätzlichen Fortbildung für die Intensivstation werden im Amper-Klinikum dringend gebraucht, erfuhren die Klinikbeiräte.

Corona war auch bei der Stippvisite in der Notaufnahme das beherrschende Thema. Nach wie vor wird dort jeder Patient auf Covid-19 getestet. So kann unter anderem festgestellt werden, um welche Corona-Variante es sich handelt. Die Gäste lernten zudem, wie die Aufnahme und die Ersteinschätzung der Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme funktionieren.